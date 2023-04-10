Гастроэнтеролог объяснила, в каких случаях острая пища опасна для здоровья

Острая пища усиливает секрецию соляной кислоты в желудке, что улучшает приток крови к слизистой оболочке и способствует её восстановлению. Но если у человека есть заболевания ЖКТ, то результатом могут стать эрозии и язвы желудка. Об этом Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-клиники" Анастасия Никульникова.

"К сожалению, на сегодняшний день большинство людей страдают от различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастрит относится к самым распространённым патологиям пищеварительной системы", — отметила она.

Гастрит — это воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, напомнила медик. Самой распространённой причиной болезни является бактерия Helicobacter pylori. Острая пища не может вызвать гастрит, но способна обострить уже существующий. В этом случае усиливаются воспалительные процессы в желудке и возникает чувство жжения, продолжила Никульникова.

"Если после употребления острой пищи, так же как жирной и жареной, у вас возникает боль в желудке, тошнота, жжение и другие дискомфортные ощущения, необходимо обратиться к лечащему врачу, который проведёт общие анализы и при наличии заболевания направит вас к врачу-гастроэнтерологу", — объяснила она.