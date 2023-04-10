Гастроэнтеролог объяснила, в каких случаях острая пища опасна для здоровья
Врач Никульникова предупредила, что острая пища может обострить гастрит
Острая пища усиливает секрецию соляной кислоты в желудке, что улучшает приток крови к слизистой оболочке и способствует её восстановлению. Но если у человека есть заболевания ЖКТ, то результатом могут стать эрозии и язвы желудка. Об этом Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-клиники" Анастасия Никульникова.
"К сожалению, на сегодняшний день большинство людей страдают от различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастрит относится к самым распространённым патологиям пищеварительной системы", — отметила она.
Гастрит — это воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, напомнила медик. Самой распространённой причиной болезни является бактерия Helicobacter pylori. Острая пища не может вызвать гастрит, но способна обострить уже существующий. В этом случае усиливаются воспалительные процессы в желудке и возникает чувство жжения, продолжила Никульникова.
"Если после употребления острой пищи, так же как жирной и жареной, у вас возникает боль в желудке, тошнота, жжение и другие дискомфортные ощущения, необходимо обратиться к лечащему врачу, который проведёт общие анализы и при наличии заболевания направит вас к врачу-гастроэнтерологу", — объяснила она.
Ранее Лайф назвал три народных метода лечения гастрита, которые сделают только хуже. Например, нельзя использовать соду для купирования симптомов боли. Хотя она временно принесёт облегчение, но затем случится "кислотный рикошет".
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