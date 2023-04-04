3 народных метода лечения гастрита, которые сделают только хуже

Гастрит — крайне неприятное и распространённое заболевание, представляющее собой воспаление слизистой оболочки желудка. Среди его симптомов боль, жжение, тяжесть в эпигастральной области, чувство переполнения, раннего насыщения и тошнота. По словам врача-терапевта клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Дарьи Баютиной, существуют рабочие народные методы его лечения, однако многие из них лишь навредят здоровью. Один из таких — голод.

"Основным немедикаментозным методом лечения гастрита действительно является диета, которая рекомендована на весь период обострения заболевания, однако она представляет собой полноценное и разнообразное питание в дробном режиме (5–6 приёмов пищи малыми порциями), с исключением продуктов, способных вызвать механическое и химическое раздражение слизистой оболочки желудка, а также очень горячих и очень холодных блюд", — рассказала она Лайфу.

Другой популярный метод заключается в употреблении соды. По словам терапевта, она действительно нейтрализует соляную кислоту, однако сразу после следует выделение ещё больших объёмов кислоты, что лишь сильнее раздражает желудок. Этот эффект называется "кислотным рикошетом".

Помимо этого люди любят лечить гастрит спиртовыми настойками. Специалист предупредила, что алкоголь является мощным химическим раздражителем, который не только повреждает слизистую оболочку желудка, но и снижает её защитные функции. Именно поэтому его регулярное употребление является одним из "проводников" к гастриту.

Кроме этого, врач призвала не пить обезболивающие препараты во время обострения. Они снижают защитные функции слизистой и ведут к ухудшению самочувствия и прогрессированию болезни.