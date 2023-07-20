Как выйти из токсичных отношений с минимальной болью — пошаговая инструкция от психолога

Уйти от "токсиков" непросто. Но это нужно сделать, чтобы иметь шанс на здоровые, счастливые отношения в будущем. Важно понимать, что токсичными могут быть не только романтические, но и отношения с членом семьи, другом, партнёром по бизнесу или коллегой.

Советов о том, как прекратить токсичные отношения, много, но главный из них — не торопитесь, дайте себе время на то, чтобы переосмыслить случившееся с вами, прожить это и построить планы на будущее Анна Сметанникова Психолог

Лайф поговорил с психологом Анной Сметанниковой и выяснил, что ещё необходимо сделать для того, чтобы закончить токсичные отношения.

1. Признайте проблему

Как правильно выходить из токсичных отношений, чтобы не навредить себе. Фото © Freepik

Первый шаг к решению любой проблемы — посмотреть ей прямо в глаза. Признание того, что вы находились в токсичных отношениях, — важный этап. Он поможет принять то, что с вами случилось, и не допустить повторения. "Скучать по партнёру, вспоминать его лучшие качества — нормальная реакция даже в случае токсичных отношений. У вас может возникнуть соблазн вернуть этого человека в свою жизнь, попытаться всё исправить, и вот здесь очень важно вовремя сказать себе: "Стоп! Это были нездоровые отношения", — рассказывает психолог.

2. Простите себя

По словам эксперта, когда отношения заканчиваются, появляется чувство вины. И несмотря на желание отчитать себя за в какой-то мере беспомощность, делать этого не стоит. Самопрощение — первый шаг к исцелению от чувства вины.

Вы можете винить себя за то, что слишком долго оставались в этих отношениях, что они причинили вред не только вам, но и, например, вашим детям или вашему бизнесу Анна Сметанникова Психолог

3. Ведите журнал эмоций

Токсичные отношения с мужчиной — как расстаться и стать счастливой. Фото © Freepik

Эксперт уверена: желая выйти из токсичных отношений, не обойтись без высказывания своих чувств и эмоций, пусть даже на бумаге. "Вначале может казаться, что вы чувствуете себя хуже, что эта практика только бередит ваши раны, но положительный эффект не заставит себя ждать".

Анна Сметанникова рассказывает, что в психологии эта практика называется "экспрессивное письмо" и её эффективность доказана многочисленными исследованиями. В частности, она помогает снизить стресс, улучшить настроение, улучшить физическое самочувствие за счёт нормализации кровяного давления и работы иммунной системы.

4. Начните заново планировать свою жизнь

По словам психолога, быть в отношениях может быть очень удобно с точки зрения общих финансов, жилья, решения бытовых проблем и т.д. А выйдя из них, придётся все эти вопросы продумывать заново.

Отнеситесь к этому как к новым возможностям — найти работу по душе, переехать жить поближе к друзьям или родным, пожить какое-то время у близкого человека, уделить время хобби или самообразованию и т.д. Анна Сметанникова Психолог

Да, для большинства людей отношения — это очень важно. Но и без них в мире есть много интересного и удивительного. Расставшись с "токсиком", самое время впустить это в свою жизнь.

5. Ограничьте взаимодействие с токсичным человеком

Отпишитесь от его социальных сетей, сведите к минимуму возможность личного контакта. "Токсичные люди — хорошие манипуляторы, любой контакт они могут использовать, чтобы попытаться вернуть вас или, наоборот, сделать ещё больнее". Единственный случай, когда вам стоит сохранить возможность общения, —говорит психолог, — это общие дети. Но и в этом случае стоит свести общение только к разговору о детях и ни о чём больше. Не пытайтесь остаться друзьями с токсичным человеком, по крайней мере до тех пор, пока вы не вернёте себе психологическую устойчивость.

6. Не спешите вступать в новые отношения

Этапы отношений и как избавиться от токсичных: советы психолога. Фото © Freepik / lookstudio

"Токсичные отношения часто приводят к потере себя, к разрушению личных границ и самооценки. Важно вернуть себе себя и только после этого думать о том, чтобы найти нового партнёра", — говорит специалист. И подсказывает, как это сделать: уделить время себе, здоровью, увлечениям, карьере и общению с друзьями. Отдохнуть, наладить быт и только после этого рассматривать возможность построения новых отношений.

7. Не бойтесь просить о помощи

Каждому из нас нужна поддержка в тяжёлые времена. Не бойтесь просить о помощи друзей и родных. Расскажите им о том, что вы пережили, и о том, как дальше планируете строить свою жизнь.

Даже если сейчас вам хочется закрыться от всех, помните, что общение имеет огромный терапевтический эффект. Если чувствуете, что самостоятельно вы не справляетесь, обратитесь за помощью к психологу Анна Сметанникова Психолог