6 нравственных заповедей советского гражданина, на которые сегодня все плюют

Советский Союз существовал более 70 лет и за это время оставил огромное наследие. В том числе в виде моральных принципов, которые всё ещё живут в старшем поколении. Рассмотрим шесть таких правил совести и жизни граждан СССР, на которые сейчас плюёт молодёжь, а зря.

1. Трудолюбие

Чему стоит научиться у советского гражданина? Фото © ТАСС / Никитин Николай

Трудолюбие означает, что люди должны усердно работать, чтобы достичь целей: своих и общегосударственных. Но это что-то из прошлого века! В современном мире люди мечтают устроиться в компании, где им будут платить миллионы, но работать на самом деле никто не хочет. То, что трудолюбие необходимо не только для достижения карьерных целей, но и для самосовершенствования и личностного роста, молодёжь мало волнует.

2. Самоотверженность

Граждане Советского Союза были готовы отказаться от личных интересов ради блага общества. Это база. Сейчас многие считают, что выгода всегда должна быть на первом месте. Но если мы научимся думать о других людях и о том, как наши действия могут повлиять на окружающих, то станем более эмпатичными и сочувствующими. Разве это плохо?

3. Коллективизм

Как советские моральные принципы влияют на нашу жизнь сегодня. Фото © ТАСС / Максимов Павел

Коллективизм в СССР заключался в том, что люди должны были работать вместе и думать о благополучии общества в целом, а не только о личной выгоде. Сейчас же многие склонны считать, что свой успех более важен, чем возможность жить хорошо всем. Но если подумать глубже, станет очевидно: если мы научимся думать о нашем окружении, то создадим более сильное и здоровое общество. А значит, и качество жизни каждого конкретного человека улучшится.

4. Скромность

Скромность в СССР была ещё одним столпом. Люди старались не проявлять личные достижения и не превозносили себя перед другими. Однако в настоящее время многие считают, что показать личные победы и получить признание от других — это важнее, чем сам результат работы. Кажется, тут что-то не так. Если мы научимся скромности, то станем более уважительно относиться к другим людям. Да и счастье любит тишину, разве нет?

5. Безвозмездность

Безвозмездность означает, что люди должны оказывать помощь другим без ожидания вознаграждения. Такой подход если и не встречался на каждом шагу в СССР, но хотя бы все понимали, что это — нравственный идеал. Нынешняя молодёжь поголовно уверена, что за любую помощь им должно что-то даваться в ответ. Не можем не согласиться. Если мы научимся помогать другим людям, не ожидая ничего взамен, то сами станем лучше как личности. А ещё окажемся более доброжелательными и общительными.

6. Самокритичность

6 нравственных заповедей советского гражданина, которые пора преподавать в школах. Фото © ТАСС / Портер Лев

На самокритичности стоял весь Советский Союз. Многочисленные жители огромной страны должны были осознавать свои ошибки и стремиться их исправить. Сейчас же современное поколение уверено: нет никакой необходимости в признании и работе по исправлению недочётов. Ведь это может подорвать их авторитет. Стоит ли говорить, что такой подход вреден и самому человеку, и его окружению?