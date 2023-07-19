10 фотографий садов и огородов СССР, которые точно вызовут ностальгию и желание уехать на дачу
Уникальные фотографии советских знаменитостей и обычных граждан, которые, как и мы, любили проводить выходные на своих дачах. Вспоминаем и проникаемся уютной атмосферой.
Снимки такие живые, что перенесут в советскую эпоху кого угодно и позволят окунуться в атмосферу того времени. Среди героев фотоподборки можно встретить народного артиста РСФСР Олега Попова, композитора Арама Хачатуряна, Леонида Брежнева и других легендарных советских деятелей, которые проводили время на своих дачах.
Август 1968 г. СССР. Московская область. Народный артист РСФСР Олег Попов с родителями во время чаепития на даче в деревне Орешки.
Вот как устраивали чаепитие на даче в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-син
Июль 1969 г. СССР. Московская область. Космонавт Владислав Волков на даче с друзьями.
Лучше всего проводить дни на даче вместе с друзьями. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Август 1971 г. СССР. Московская область. Шахматист Тигран Петросян во время чтения газеты "Советский спорт" на своей даче.
В СССР дачи и участки имели особое значение. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-син, Виктор Шандрин
Август 1972 г. СССР. Композитор Арам Хачатурян принимает гостей в загородном доме.
Лучше места, чем дача, для приёма гостей не найти. Фото © ТАСС / Александр Коньков
Июль 1979 г. СССР. Крымская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на государственной даче "Малая Сосновка".
В удовольствии отдохнуть на даче не отказывали себе и первые лица СССР. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян
Август 1981 г. СССР. Раздувание самовара.
Чем только на даче не приходилось заниматься. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв
Июль 1986 г. СССР. Белорусская ССР. Могилёвская область. Садово-огородное товарищество "Строитель".
Фотография сделана почти полвека назад, а садоводства выглядят всё так же. Фото © ТАСС / Николай Желудович
Июль 1987 г. СССР. Московская область. Вратарь Лев Яшин с женой Валентиной Тимофеевной на даче.
Как приятно провести день-другой на даче вместе с любимыми. Фото © ТАСС / Сергей Величкин
Июль 1990 г. СССР. Новгородская область. Автомобиль с американскими лейблами на даче.
Типичная советская дача, 90-е. Фото © ТАСС / Александр Овчинников
Июль 1991 г. СССР. Якутск. Народный депутат СССР Владимир Ларионов в выходной день на даче с женой Люцией.
Посиделки на даче во времена СССР. Фото © ТАСС / Николай Никитин
Эти фотографии позволяют взглянуть на жизнь советских людей с другой стороны и ещё раз вспомнить, что на дачу ездили не только для того, чтобы копаться на грядках, но и отдыхать душой.
ТАСС / Владимир Мусаэльян / Валентин Черединцев