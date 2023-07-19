10 фотографий садов и огородов СССР, которые точно вызовут ностальгию и желание уехать на дачу

Снимки такие живые, что перенесут в советскую эпоху кого угодно и позволят окунуться в атмосферу того времени. Среди героев фотоподборки можно встретить народного артиста РСФСР Олега Попова, композитора Арама Хачатуряна, Леонида Брежнева и других легендарных советских деятелей, которые проводили время на своих дачах.

Август 1968 г. СССР. Московская область. Народный артист РСФСР Олег Попов с родителями во время чаепития на даче в деревне Орешки.

Вот как устраивали чаепитие на даче в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-син

Июль 1969 г. СССР. Московская область. Космонавт Владислав Волков на даче с друзьями.

Лучше всего проводить дни на даче вместе с друзьями. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Август 1971 г. СССР. Московская область. Шахматист Тигран Петросян во время чтения газеты "Советский спорт" на своей даче.

В СССР дачи и участки имели особое значение. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-син, Виктор Шандрин

Август 1972 г. СССР. Композитор Арам Хачатурян принимает гостей в загородном доме.

Лучше места, чем дача, для приёма гостей не найти. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Июль 1979 г. СССР. Крымская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на государственной даче "Малая Сосновка".

В удовольствии отдохнуть на даче не отказывали себе и первые лица СССР. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Август 1981 г. СССР. Раздувание самовара.

Чем только на даче не приходилось заниматься. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Июль 1986 г. СССР. Белорусская ССР. Могилёвская область. Садово-огородное товарищество "Строитель".

Фотография сделана почти полвека назад, а садоводства выглядят всё так же. Фото © ТАСС / Николай Желудович

Июль 1987 г. СССР. Московская область. Вратарь Лев Яшин с женой Валентиной Тимофеевной на даче.

Как приятно провести день-другой на даче вместе с любимыми. Фото © ТАСС / Сергей Величкин

Июль 1990 г. СССР. Новгородская область. Автомобиль с американскими лейблами на даче.

Типичная советская дача, 90-е. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Июль 1991 г. СССР. Якутск. Народный депутат СССР Владимир Ларионов в выходной день на даче с женой Люцией.

Посиделки на даче во времена СССР. Фото © ТАСС / Николай Никитин