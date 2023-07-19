Шипело и прыгало: Пробравшееся в курятник неизвестное животное напугало жителей Сибири

В деревне Иткуль под Новосибирском местные жители забили палкой некое лысое существо, которое они со страхом в глазах называют чупакаброй, пишет kp.ru. По словам местной жительницы Елены, чей муж и забил зверя, животное кочевало по деревне и убивало кур.

Зверя застукали на очередном "месте преступления", когда он залез в курятник. Елена не стала сражаться с животным в одиночку и позвала на помощь мужа. Тот пошёл "на дело" с палкой наперевес и одержал победу. Животное при этом забилось в угол и шипело. Свидетелем стала также 11-летняя дочь пары.

"А ещё прыгал очень высоко, под два метра прыжки", — призналась женщина.

Фото убитого животного женщина выложила в соцсетях и устроила опрос, что же это такое. Местные долго не думали, а прозвали зверя чупакаброй, похожей то ли на шакала, то ли на маленького кенгуру.

В свою очередь главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров объяснил в беседе с "Чулымском газетой", что ничего мистического в этом животном нет: это — простая собака, а лысая и страшная, потому что больная. Шипело животное из-за болезни и истощения, так как уже не могло ни рычать, ни лаять. Такое объяснение местным жителям не понравилось, они с возмущением сообщили, что точно могут отличить худую больную собаку от чупакабры.

Журналисты kp.ru решили поставить точку в данном споре и показали снимки новосибирскому ветеринару Анатолию Целикову. Тот поддержал мнение коллеги и объяснил, почему убитое животное — это действительно мучившаяся от болезней собака.

"Скорее всего, это енотовидная собака, вероятно поражённая саркоптозом (паразитарная болезнь, вызванная чесоточным клещом. — Лайф). На месте работал мой коллега, человек с образованием, поэтому он понимал, с чем столкнулся. Я не верю в чупакабру, не верил и не поверю никогда. Посмотрите, сколько в Южной Америке и в Африке этих саркоптозных лис и собак и как они выглядят, когда их лечат и потом откармливают. А у страха глаза велики, отсюда в описании и двухметровые прыжки", — пояснил Целиков.