Названо аномальное место России, притягивающее человеческие души и убивающее животных

Армавир в Краснодарском крае славится достаточно необычной мистической достопримечательностью — 45-й параллелью, называемой "золотой серединой" Земли, так как она равно удалена от экватора и Северного полюса. Этот город является по-настоящему аномальным местом, считает эзотерик Марианна Абравитова.

"На самом деле такие места, как город Армавир, расположенный на параллели, можно назвать аномальными, потому что там происходит очень много интересных вещей. Например, по всей протяжённости параллели можно наблюдать огромное количество храмов, древних капищ, которые были построены вдали от людей", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт добавила, что эти храмы — религиозные точки духовности, они находятся, как правило, в густых лесах. Абравитова указала, что на 45-й параллели можно заметить и загадочные круги, вокруг которых происходят феномены, причём их не могут объяснить даже учёные. В этих местах может не быть насекомых, а птицы стараются избегать таких аномальных территорий.

"Есть и множество других деталей. В момент образования таких кругов какое-то животное, если находилось на этом месте, погибало, обугливалось. Находили там много ежей, они не убегали, а мгновенно умирали", — уточнила эзотерик.

По словам Абравитовой, такие места являются ещё и точками притяжения. Жившие там люди при переезде сильно ностальгируют и возвращаются — это относится и к туристам. Аномальная местность необъяснимым образом притягивает человеческие души, подчеркнула Абравитова.