19-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 7 июля

7 июля Церковь празднует рождение Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса Христа. А в народе отмечается день Ивана Купалы. Это самый важный праздник лета, посвящённый летнему солнцестоянию. С ним связано множество обрядов и поверий.

Чего ждать от 19-х лунных суток, 7 июля 2023 года

Чего ожидать от 7 июля 2023 года, 19-х лунных суток? Фото © Freepik

19-е лунные сутки начались в 23:26 6 июля. Убывающая Луна находится в третьей фазе. Правящая стихия дня — вода. Это очень высокоэнергичный день. Однако дарованную силу необходимо направлять лишь на добрые дела. Хотя искушений будет немало. Конфликтные ситуации могут возникать буквально на пустом месте, поэтому важно контролировать свои эмоции и слова. Ангелом-хранителем 19-го лунного дня является Фэлам — дух обещаний, компромиссов и примирений. Он дарует вдохновение творческим личностям, способствует развитию решительности, усердию, поддерживает стремящихся к высотам. Сегодня звёзды проверяют людей на выдержку и твёрдость. Главный совет: не отступайте и смело идите вперёд, не оглядываясь назад. Старайтесь быть вежливыми, иначе столкнётесь с проблемами. Всё, что может пасть сегодня на плечи, происходит ради вашего будущего, а не в наказание.

19-й лунный день: что можно делать 7 июля 2023 года

Что можно делать в 19-й лунный день, 7 июля 2023 года? Фото © Freepik

19-е лунные сутки — время непростое, однако закрываться в своей скорлупе и прятаться под одеялом всё же не стоит. Чем лучше всего заняться в пятницу? Рассказываем. Проведите время в уединении и покое, например отдохните на природе, в саду.

Разрешено обсуждать с начальством мелкие текущие вопросы.

Для творческих людей момент благоприятный: вдохновение и новые идеи себя ждать не заставят.

Повезёт и работающим в научной сфере. Эксперименты и исследования дадут желаемые результаты.

19-й лунный день хорошо подойдёт для отдыха, небольших застолий, обучения. Правда, экзамены лучше перенести.

Разрешается стричь волосы — это укрепит здоровье и даже продлит жизнь.

День Ивана Купалы играл важную роль в жизни наших предков, они отмечали его с размахом: жгли костры, водили хороводы, прыгали через огонь. Существовало много других интересных традиций, некоторые из которых соблюдаются и в наши дни. Можно бросать в огонь полынь и крапиву. Этот запах отгонял злых духов.

В день Ивана Купалы, 7 июля, можно сжечь старые ненужные вещи, одежду больного человека, записки с пожеланиями.

Прыгать через костёр и водить вокруг хороводы. Согласно поверьям, это отгоняло болезни и недуги.

В праздник Ивана Купалы вода обладает целебными свойствами. Поэтому нужно искупаться, сходить в баню, облиться водой, собрать росу и умыться ею. На рассвете выпить воду из колодца. Это укрепит здоровье и избавит от душевных болезней.

Что нельзя делать в 19-й день лунного календаря, 7 июля 2023 года

Что нельзя делать во вторник, 7 июля, в 19-й лунный день? Фото © Freepik

19-й день лунного календаря не самый простой. Сделать ошибку, которая отразится на всей вашей жизни, очень легко, поэтому важно следовать определённым правилам. Рассказываем, что не следует делать в пятницу, 7 июля. Начинать новое сегодня не стоит: результат будет прямо противоположным желаемому.

Принимать решения тоже, так как велик риск ошибиться с выбором.

Нельзя заниматься важными и ответственными делами, совершать сделки, вести беседы с деловыми партнёрами.

Не надо отдавать долги, брать взаймы, совершать другие денежные операции: можно стать жертвой мошенничества.

Менять работу в 19-е лунные сутки категорически запрещено.

Неблагоприятный день для решения вопросов с недвижимостью.

Нельзя выяснять отношения. Лучше отложить это на более спокойное время.

Нужно быть поосторожнее сегодня со здоровьем. Если заболеете, то быстро поправиться не получится.

Устраивать свадьбу, как и оформлять развод, в 19-й лунный день нежелательно, а также пытаться зачать ребёнка.

Заниматься тяжёлыми физнагрузками не стоит: есть риск получить травму.

Не стоит сегодня переезжать или отправляться в путешествие.

День Ивана Купалы — время мистическое и необычное. Сегодня могут случиться вещи, которых не ожидаете. Раньше было немало ритуалов и обрядов, связанных с этим народным праздником. Некоторые существуют до сих пор. Запрещается одному ходить в лес и к воде, особенно если места незнакомые. Нечистая сила очень активна и настроена враждебно.

Не стоит на весь день оставаться в одиночестве и тишине. Сходите к друзьям, пригласите к себе.

Нельзя подбирать с земли найденные деньги: придётся жить в нищете.

На Ивана Купалу не следует грустить, унывать и страдать, иначе плохое настроение останется надолго.

В ночь с шестого на седьмое нежелательно спать. Продержаться необходимо хотя бы до 00:00. Иначе домовой будет посылать кошмары и может даже причинить физический вред.

Ни в коем случае не надо жаловаться на жизнь. Иначе станет ещё хуже.