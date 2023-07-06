Названы ритуалы в ночь Ивана Купалы, которые принесут любовь, деньги и здоровье

Считается, что праздник Ивана Купалы в энергетическом плане является сильным, так как именно в это время все практики на притягивание желаемого оказываются наиболее эффективными. Какие ритуалы в ночь с 6 на 7 июля привлекут в вашу жизнь любовь, деньги и здоровье, рассказала экстрасенс Инесса Алиева.

"Для того чтобы укрепить уже имеющиеся отношения, возлюбленные должны в ночь Ивана Купалы взяться за руки и прыгнуть через разожжённый костёр. Такой ритуал очень крепко свяжет их судьбы между собой", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

А для укрепления здоровья вечером 6 июля лучше постирать любой предмет одежды и надеть его, когда заболеете, причём проспать надо так всю ночь — это позволит уменьшить неприятные ощущения. А для приумножения финансов эксперт советует взять стеклянную посуду и наполнить её водой. Алиева рекомендует положить туда монетки и оставить до утра.