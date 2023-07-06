Ангельский символ: Нумеролог раскрыла, что сулит нам 7 июля и как в этот день поймать удачу

7 июля в этом году для многих станет очень мощным энергетическим днём. Счастливые знаки судьбы и исполнение желаний — всё это сулит предстоящая пятница. Чего именно ждать россиянам от завтрашнего дня, рассказала создатель Школы нумерологии и психоанализа Алла Александрова. Прежде всего она заметила: на эту пятницу выпадают сразу три семёрки: 07.07.2023. Если сложить числа года, тоже получится семь.

"Числовая последовательность 777 обычно не появляется часто, но если это происходит, то это всегда к лучшему. Вибрации, испускаемые этим числом, должны заставить человека почувствовать себя счастливым", — отметила Александрова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперты говорят, что загадать желание лучше, когда часы будут показывать 7 часов 7 минут. В этот момент надо думать о том, что всё уже сбылось. Важно пожелать счастья и благополучия окружающим вас людям.

"777 в нумерологии символизируют, что ангелы поздравляют человека или признают его достижения. Они показывают, что удача с человеком во всём, что он делает. Ему остаётся только усердно работать и не сдаваться, потому что все эти усилия имеют свою награду", — добавила нумеролог Светлана Белова.

При этом счастье могут принести три семёрки, которые показались в любом месте 7 июля. При встрече с такими знаками надо настроиться на позитив, быть активным и благодарным. В сумме три семёрки дают число 21 — это энергия мира и больших свершений. Людей с такими цифрами в дате рождения называют инженерами мира — на них возложена миссия, чтобы они делали мир лучше. Однако есть нюансы — надо быть экологичным в своих действиях и не думать о плохом, иначе это аукнется.

Несмотря на то что 7 июля — конец рабочей недели, этот день не стоит проводить в весёлых компаниях. Кроме того, специалисты советуют не ругаться и не совершать сомнительные финансовые операции. Эксперт рекомендует прислушаться к интуиции и заняться творчеством.