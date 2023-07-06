Как по фэншуй обставить кухню, чтобы в ней не растолстеть: 3 золотых правила

Кухня — это место, где мы проводим огромное количество времени: готовим, едим, обсуждаем важные вопросы, строим планы. Согласно учению фэншуй, именно в этом участке дома сосредоточены семейное благополучие и достаток. И не только. Обстановка на кухне может влиять и на нашу фигуру как положительно, так и отрицательно. Рассказываем, что и как нужно обустроить в этом помещении, чтобы не набрать лишний вес.

Как говорит древнекитайское искусство, кухня — владения хозяйки дома. А потому главным правилом обстановки являются индивидуальные предпочтения хранительницы очага. В первую очередь женщина должна чувствовать себя там комфортно и уютно, ощущать покой и гармонию. Но, чтобы не набирать вес, следует учитывать определённые правила. К примеру, почему мы переедаем. Иногда люди едят даже не потому, что хотят, а потому, что видят еду, думают о ней. Обустраивая кухню, не делайте упор на пище. Наоборот, отвлекитесь от подобной тематики и выберите не связанный с ней интерьер.

1. Дверь на кухню в правильном месте и нужного цвета

Как должна располагаться дверь на кухню по фэншуй? Фото © Shutterstock

Да, планировка квартиры не всегда зависит от нас, и если другие факторы устраивают, то о двери в месте приёма пищи думается в последнюю очередь. В идеале кухня не должна находиться напротив входной двери, да и в целом видна с порога. Считается, что иначе она будет притягивать человека, стоит войти в дом. Однако, если не повезло и планировка совсем не согласуется с правилами фэншуй, попробуйте следующие варианты. Для начала кухонную дверь следует сделать меньше, чем комнатные, и держать в тени, чтобы не привлекать внимания. Не размещайте поблизости источники света. Наилучшим вариантом будет украсить её матовым стеклом или витражом.

2. Определённое размещение холодильника

Злейшим врагом любой фигуры является холодильник. И чем больше внимания он к себе привлекает, тем чаще хочется туда заглянуть. А открыв дверцу, как удержаться и не захватить с собой очередную вкусняшку. Совет специалистов по фэншуй довольно прост и похож на предыдущий. Не ставьте это огромное хранилище жиров и углеводов на главенствующее место. Если всё внимание сконцентрировано на нём, то лишние килограммы не заставят долго ждать. Разместите холодильник так, чтобы он был как можно менее заметен, возможно, даже сливался с гарнитуром, а яркий акцент сделайте в противоположной стороне. Повесьте картину, поставьте вазу — то, что сможет отвлечь и приковать к себе взгляд.

3. Аксессуары для кухни

Секреты фэншуй, как обустроить идеальную кухню и не растолстеть на ней. Фото © Unsplash / Sven Brandsma / Israa Hilles

Многие важные вопросы решаются на кухне, там же принято встречать гостей за чаем и приятной беседой. Чтобы такие посиделки не превратились в обычное набивание живота, а ограничились напитками, обстановка должна к тому располагать. Всё связанное с едой следует убрать. Посуда в шкафах, не оставляйте её на виду. При выборе картины не останавливайтесь на натюрморте, они способствуют чрезмерному аппетиту, правильнее будет взять пейзаж. На стол лучше поставьте цветы, а не вазочку с конфетами. Он вообще должен стать местом для общения, а не только приёма пищи.