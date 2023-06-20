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20 июня, 09:21

Учёные выяснили, какой цвет посуды поможет похудеть

Психолог Хвингия: Красный цвет тарелок разжигает аппетит

Учёные давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определённые эмоции и ассоциации: одни оттенки успокаивают, другие — бодрят. Действуют цвета и на аппетит: некоторые его повышают, некоторые — понижают, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.

Добиться нужного эффекта поможет правильный выбор посуды. Невзрачные, например, серого оттенка, тарелки будут способствовать избавлению от лишнего веса, уверена эксперт. Дело в том, что посуда серого цвета ассоциируется с несвежей едой.

"Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета", — объяснила Хвингия.

Обратный эффект даёт красный цвет, он усиливает аппетит, заметила психолог.

"Обратите внимание: многие рестораны используют красный цвет в интерьере. Это для того, чтобы посетители делали больше заказов", — сказала Хвингия.

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Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке
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