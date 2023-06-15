Диетолог научила 6 приёмам, которые позволят съесть меньше, а оставаться сытым дольше

Можно ли получить максимум насыщения от приёма пищи, но при этом не съесть слишком много? Врач-диетолог Ирина Мансурова уверяет, что сделать это проще простого. В беседе с Лайфом она дала шесть подсказок, которые помогут питаться полноценно, разнообразно и сытно, но при этом не беспокоиться о наборе веса. Вот её советы.

1. Ешьте медленно, не менее 20 минут, тщательно пережёвывая пищу. Мозг даёт сигнал, что вы сыты, только через 15 минут после окончания трапезы, поэтому не торопитесь.

2. Налегайте на бобовые. Эти культуры при относительно низкой калорийности очень питательные, содержат много белка и отлично насыщают. Вам не придётся есть много, чтобы получить прилив сил и энергии и почувствовать приятную тяжесть в животе.

3. Между приёмами пищи пейте настой мяты перечной, зелёный чай, отвар инжира. Обратите внимание, что напитки должны быть подслащены для повышения уровня глюкозы в крови.

4. Используйте винный уксус и корицу для придания аромата вашим блюдам, где это возможно. Эти два ингредиента помогают надолго сохранить чувство сытости и регулируют сахар в крови после еды. Но последний приём пищи должен быть без приправ. Специи и добавки могут усиливать голод и препятствовать насыщению.

5. Овощи помогут вам почувствовать себя сытыми быстро, не прибавив много калорий в ваш рацион. Кроме того, они содержат большое количество витаминов и воды. Кстати, картофель эффективно борется с голодом. Порция картофеля поможет вам съесть меньше на 320 калорий в день, но речь, конечно, идёт о запечённых клубнях, а не о фри.

6. Пейте не менее двух литров воды в день. Центры голода и жажды находятся рядом, и мы часто путаем сигналы.

Ну и не стоит забывать о двух продуктах, которые всегда придут на помощь людям, которые хотят похудеть, но при этом их вечно мучает чувство голода.

"Жирная рыба содержит жирные кислоты омега-3 и тоже быстро насыщает без вреда фигуре. Комплекс клетчатки, белков и жиров в орехах активизирует гормоны сытости. Таким образом, вы быстро насыщаетесь от небольшой горсти и съедаете значительно меньше в течение дня. И они ускоряют метаболизм на 11%", — отметила собеседница Лайфа.