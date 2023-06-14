Эндокринолог объяснила, как быть, если во время ПМС тянет на вредное

Для многих женщин ПМС и переедание — это привычные спутники жизни, но корить себя за это не стоит. По словам врача – диетолога-эндокринолога Альбины Комиссаровой, мы набираем вес из-за систематических перееданий, поэтому ничего страшного не произойдёт, если в какой-то приём пищи съесть чуть больше калорий, чем обычно.

Тем не менее снизить риски переедания, когда из-за гормональной бури повышается аппетит, всё-таки стоит. Если вас тянет на снеки или фастфуд, диетолог рекомендует положить в сумку здоровые перекусы: йогурт, фрукты, орехи, хлебцы. Таким образом, в случае сильного голода у вас в доступе будет еда, при выборе перекуса в магазине рука не потянется, например, к чипсам. А если ваш "грех" во время ПМС — это сладкое, то уж точно не стоит закупаться им "впрок", чтобы быстрые углеводы и сахара были у вас в доступе, когда грянет "час икс". Заменяйте или хотя бы комбинируйте сладости фруктами или ягодами, рекомендует врач.

"Если просто хочется много есть — ешьте. Но пусть это будут сбалансированные приёмы пищи чуть большего объёма. Обратите внимание на питательность ваших тарелок! Старайтесь добавлять достаточное количество белка, зерновых, ненасыщенных жиров, овощей", — подсказывает Комиссарова в своём телеграмм-канале.

Ну а если во время ПМС вам просто грустно и хочется заесть плохое настроение и повышенную раздражительность, эндокринолог советует поискать положительные эмоции в чём-нибудь другом.

"Составьте список из 10–20 вещей, которые вас радуют. Еда тоже может быть в этом списке, но на первом ли месте?" — отметила она.