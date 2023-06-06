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6 июня, 15:03

Диетолог предложила снижать аппетит отрубями и водорослями

Диетолог Мухина заявила, что отруби и водоросли помогают снизить аппетит

Когда нужно снизить аппетит, стоит обратить внимание на продукты, которые будут разбухать в желудке, например отруби. Такой совет дала диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Есть отруби, которые в 25 раз расширяются в желудке и дают чувство насыщения. Есть водоросли, которые содержат агар-агар и разбухают даже в 40 раз", — отметила в беседе с "Москвой 24".

Ещё диетолог рекомендует при чувстве голода выпить горячей воды — она омывает слизистую и смывает желудочный сок. Помогут в этой ситуации также кофе и чай.

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Ранее Лайф писал про пять советов, которые позволят контролировать аппетит и не заедать стресс. Составить рекомендации помогла нутрициолог.

Обложка ©

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Никита Осипов
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