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14 июня, 13:58

Названо 2 ошибки после перекуса, которые хоть раз допускал каждый россиянин

Диетолог Гинзбург: Сразу после еды нельзя ложиться спать и заниматься спортом

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

После приёма пищи — даже перекуса — не рекомендуется тут же заниматься физическими нагрузками или ложиться спать. Об этом в разговоре с "Москвой 24" рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Интенсивные занятия спортом, силовые нагрузки и единоборства не принесут никакой пользы и только усугубят проблемы со здоровьем. А если желудок переполнен, то во время занятий возможны какие-то его смещения, ущемления. Также не рекомендуется ложиться спать сразу после обеда, ужина или перекуса.

"Если это сделать сразу после еды, то снижается качество сна. То есть, в принципе, спать-то можно, просто сон будет плохой", — объяснил диетолог.

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Однако диетолог Людмила Микитюк, напротив, считает, что лёгкий ужин с овощами, креветками и шпинатом пойдёт на пользу сну. Главное правило: еда на ужин должна быть лёгкой и быстроперевариваемой.

Ирина Фальке
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