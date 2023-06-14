Названо 2 ошибки после перекуса, которые хоть раз допускал каждый россиянин

После приёма пищи — даже перекуса — не рекомендуется тут же заниматься физическими нагрузками или ложиться спать. Об этом в разговоре с "Москвой 24" рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Интенсивные занятия спортом, силовые нагрузки и единоборства не принесут никакой пользы и только усугубят проблемы со здоровьем. А если желудок переполнен, то во время занятий возможны какие-то его смещения, ущемления. Также не рекомендуется ложиться спать сразу после обеда, ужина или перекуса.

"Если это сделать сразу после еды, то снижается качество сна. То есть, в принципе, спать-то можно, просто сон будет плохой", — объяснил диетолог.