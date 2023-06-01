Нутрициолог рассказала, чем грозит привычка "отрабатывать" съеденные калории

Существует всего два способа повлиять на наш вес — это потребление энергии и её расход. По этой причине могут возникать ситуации, когда за лишний кусок торта человек наказывает себя изнурительной тренировкой. О том, почему необходимо немедленно избавиться от привычки "отрабатывать" съеденные калории, читателям Лайфа рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Она отметила, что в жизни каждого человека должна присутствовать физическая активность. Доказано, что занятия спортом защищают от высокого давления, заболеваний сердца, сахарного диабета, а также оказывают положительное влияние на эмоциональный фон. При этом речь идёт именно о регулярной физической нагрузке, которая будет вписываться в повседневный ритм. А при "отрабатывании" съеденных калорий чрезмерные тренировки могут навредить человеку как в психическом, так и в физическом плане.

"Когда речь идёт об отработке съеденного, скорее всего, вы прививаете себе чувство вины и неприязнь к тренировкам. Средний кусок торта содержит в себе 450 ккал. При беге со скоростью восемь километров в час человек тратит семь ккал/час на один килограмм массы тела. Если вы весите 65 кг, то вам придётся провести целый час на беговой дорожке", — пояснила Гусакова.

В связи с этим она рекомендует выстроить рацион таким образом, что бы в нём было место любимым продуктам без излишеств, и полезной пище. К примеру, если ваше питание на 80-90% состоит из здоровых продуктов, то 10-20% можно оставить на любимые, но не очень полезные продукты. В заключении нутрициолог напомнила, что на долю добавленного сахара должно приходиться не более 10% суточной калорийности всего рациона.