Диетолог дала четыре правила, которые позволят совместить поздний ужин и сладкий сон

Давно известно, что на качество сна влияет множество факторов: это и количество света в комнате, и время засыпания, и даже температура воздуха. Не последнюю роль здесь играет и питание. Чтобы сон был по-настоящему сладким, нужно исключить употребление пищи за три часа до него, а ужинать рекомендовано не позднее 20:30. О четырёх правилах для идеального ужина, которые помогут наладить сон, читателям Лайфа рассказала диетолог Людмила Микитюк.

1. Идеально подойдёт порция салата из овощей и зелени По словам диетолога, овощи перевариваются довольно быстро, поэтому ко времени сна вы будете ещё сыты, но желудок сможет спокойно уйти в режим отдыха.

2. Креветки Аминокислоты из морепродукта усваиваются быстро, и ничего не откладывается про запас. Лишний белок полностью выводится из организма.

3. Правильная заправка Для заправки салата или лёгкого гарнира лучше всего подойдёт оливковое масло с небольшим количеством специй и парой капель лимона. Это добавит блюду пикантности и улучшит сон.

4. Продукты, богатые магнием То, как вы будете спать, зависит от количества магния в вашем организме. Поэтому можете добавить в свой рацион продукты, богатые этим микроэлементом.

Тут есть из чего выбрать: какао (содержание магния 399 миллиграммов в 100 граммах продукта);

семечки тыквы (355 миллиграммов в 100 граммах продукта);

гречка (258 миллиграммов в 100 граммах продукта);

кешью (270 миллиграммов в 100 граммах продукта);

шпинат (155 миллиграммов в 100 граммах продукта).

"Еда на ужин должна быть сытной, но лёгкой и быстроперевариваемой. А ещё в ней должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, жиры и углеводы", — резюмировала собеседница Лайфа.