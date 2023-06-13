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13 июня, 09:10

Диетолог дала четыре правила, которые позволят совместить поздний ужин и сладкий сон

Диетолог Микитюк: Лёгкий ужин с овощами, креветками и шпинатом пойдёт на пользу сну

<p>Лёгкий ужин с овощами, креветками и шпинатом пойдёт на пользу сну. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/PpYOQgsZDM4" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Unsplash.com / JESHOOTS.COM </a></p>

Лёгкий ужин с овощами, креветками и шпинатом пойдёт на пользу сну. Фото © Unsplash.com / JESHOOTS.COM

Давно известно, что на качество сна влияет множество факторов: это и количество света в комнате, и время засыпания, и даже температура воздуха. Не последнюю роль здесь играет и питание. Чтобы сон был по-настоящему сладким, нужно исключить употребление пищи за три часа до него, а ужинать рекомендовано не позднее 20:30. О четырёх правилах для идеального ужина, которые помогут наладить сон, читателям Лайфа рассказала диетолог Людмила Микитюк.

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1. Идеально подойдёт порция салата из овощей и зелени

По словам диетолога, овощи перевариваются довольно быстро, поэтому ко времени сна вы будете ещё сыты, но желудок сможет спокойно уйти в режим отдыха.

2. Креветки

Аминокислоты из морепродукта усваиваются быстро, и ничего не откладывается про запас. Лишний белок полностью выводится из организма.

3. Правильная заправка

Для заправки салата или лёгкого гарнира лучше всего подойдёт оливковое масло с небольшим количеством специй и парой капель лимона. Это добавит блюду пикантности и улучшит сон.

4. Продукты, богатые магнием

То, как вы будете спать, зависит от количества магния в вашем организме. Поэтому можете добавить в свой рацион продукты, богатые этим микроэлементом.

Тут есть из чего выбрать:

  • какао (содержание магния 399 миллиграммов в 100 граммах продукта);
  • семечки тыквы (355 миллиграммов в 100 граммах продукта);
  • гречка (258 миллиграммов в 100 граммах продукта);
  • кешью (270 миллиграммов в 100 граммах продукта);
  • шпинат (155 миллиграммов в 100 граммах продукта).

"Еда на ужин должна быть сытной, но лёгкой и быстроперевариваемой. А ещё в ней должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, жиры и углеводы", — резюмировала собеседница Лайфа.

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Ранее врач-эндокринолог Анна Кривошеева рассказала Лайфу о самых эффективных способах привести вес в норму. Для этого нужны тщательно составленный план и приверженность ему. Придётся сменить образ жизни, есть разнообразную здоровую пищу, регулярно заниматься физическими упражнениями, высыпаться и бороться со стрессом. Всего этого легче достичь, если добавлять новые полезные привычки постепенно.

Ольга Годуненко
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