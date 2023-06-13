Диетолог дала четыре правила, которые позволят совместить поздний ужин и сладкий сон
Диетолог Микитюк: Лёгкий ужин с овощами, креветками и шпинатом пойдёт на пользу сну
Лёгкий ужин с овощами, креветками и шпинатом пойдёт на пользу сну. Фото © Unsplash.com / JESHOOTS.COM
Давно известно, что на качество сна влияет множество факторов: это и количество света в комнате, и время засыпания, и даже температура воздуха. Не последнюю роль здесь играет и питание. Чтобы сон был по-настоящему сладким, нужно исключить употребление пищи за три часа до него, а ужинать рекомендовано не позднее 20:30. О четырёх правилах для идеального ужина, которые помогут наладить сон, читателям Лайфа рассказала диетолог Людмила Микитюк.
1. Идеально подойдёт порция салата из овощей и зелени
По словам диетолога, овощи перевариваются довольно быстро, поэтому ко времени сна вы будете ещё сыты, но желудок сможет спокойно уйти в режим отдыха.
2. Креветки
Аминокислоты из морепродукта усваиваются быстро, и ничего не откладывается про запас. Лишний белок полностью выводится из организма.
3. Правильная заправка
Для заправки салата или лёгкого гарнира лучше всего подойдёт оливковое масло с небольшим количеством специй и парой капель лимона. Это добавит блюду пикантности и улучшит сон.
4. Продукты, богатые магнием
То, как вы будете спать, зависит от количества магния в вашем организме. Поэтому можете добавить в свой рацион продукты, богатые этим микроэлементом.
Тут есть из чего выбрать:
- какао (содержание магния 399 миллиграммов в 100 граммах продукта);
- семечки тыквы (355 миллиграммов в 100 граммах продукта);
- гречка (258 миллиграммов в 100 граммах продукта);
- кешью (270 миллиграммов в 100 граммах продукта);
- шпинат (155 миллиграммов в 100 граммах продукта).
"Еда на ужин должна быть сытной, но лёгкой и быстроперевариваемой. А ещё в ней должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, жиры и углеводы", — резюмировала собеседница Лайфа.
Ранее врач-эндокринолог Анна Кривошеева рассказала Лайфу о самых эффективных способах привести вес в норму. Для этого нужны тщательно составленный план и приверженность ему. Придётся сменить образ жизни, есть разнообразную здоровую пищу, регулярно заниматься физическими упражнениями, высыпаться и бороться со стрессом. Всего этого легче достичь, если добавлять новые полезные привычки постепенно.