Лось, Жаба или Филин? Как узнать своё тотемное животное по древнеславянскому гороскопу

Существует немало легенд и верований, связывающих людей и природу. В некоторых из них говорится о наличии сильного духа-покровителя, сопровождающего нас с самого рождения. Что именно это за зверь, зависит от года рождения человека. Желаете узнать, какие тотемные животные оберегают нас, согласно верованиям Древней Руси?

Кто рождается в год Тёмного Лося

Как узнать своё тотемное животное по году рождения? Тотемное животное Лось обладает лидерскими качествами. Фото © Shutterstock

Тотем, родившихся в 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 годах, называется Тёмный Лось. Это животное несёт качества лидера и первопроходца, дарует своим подопечным силу воли, твёрдый характер, напористость и решительность. Однако люди под его защитой нередко опережают время, а потому общество не принимает как их идеи, так и их самих.

У кого тотем Жалящий Шершень

1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 годы рождения. Шершень благоволит людям активным, суетливым, шумным, а также трудолюбивым и целеустремлённым. В достижении задач они идут вперёд, не обращая внимания на окружающих. А потому даже не заметят, если ужалят кого-то, случайно оказавшегося на пути.

Притаившийся Волк — кого защищает по гороскопу славян

Под опекой Волка находятся родившиеся в 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 годах. Это ловкое, сильное, грациозное животное, не лишённое доброты и чувства справедливости, хотя и довольно нетерпеливое. Это яркие личности, выделяющиеся на фоне других, но предпочитающие одиночество.

Кто рождается в год славянской Огненной Белки

Древнеславянский гороскоп: как узнать своего духа-покровителя. Тотемный зверь Белка — ловкое и проворное животное. Фото © Shutterstock

Огненная Белка покровительствует людям 1931, 1947, 1963, 1979, 1995 и 2011 года рождения. Ей свойственна проворность и ловкость. Этот зверёк готов двигаться к своей цели, даже если придётся идти по головам. Он никогда не упустит личную выгоду и найдёт выход из любой ситуации. Личности, кому покровительствует этот дух, умны, игривы и весьма изворотливы.

Какой характер у людей, рождённых в год Жемчужной Щуки

Рождённые в 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 годах находятся под защитой Жемчужной Щуки — умного и мудрого существа. Её подопечные весьма консервативны, обожают советовать другим, как необходимо поступать, и сами живут по всем канонам. Умеют контролировать эмоции и при выборе решения всегда делают упор на разум.

Бородатая Жаба: кому покровительствует по гороскопу

Бородатая Жаба — тотемное животное людей 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013 года рождения. Её подопечные очень общительные и радушные хозяева, которые обожают наводить порядок в доме, готовить вкусную еду и приглашать к себе гостей.

Какие люди рождаются в год Дикого Вепря

Кого по гороскопу оберегает Вепрь — бесстрашное тотемное животное древних славян. Фото © Shutterstock

В 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 годы рождены те, чей тотем Вепрь — бесстрашное и суровое животное, готовое защищать родное сердцу до самого конца. А вот то, что его не интересует, отдаст без проблем. Порой для разгона зверя нужно немного подтолкнуть — и уже тогда ни одна преграда не сможет его остановить.

Белый Филин — кого защищает по гороскопу славян

Филин опекает появившихся на свет в 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015 годах. Белая птица наделяет своих подопечных невероятно сильной интуицией. Некоторые даже становятся экстрасенсами или ясновидящими. Однако, как правило, эти люди предпочитают одиночество и затворничество. Тех, кому они доверяют, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Славянский дух-покровитель Шипящая Змея

Люди, рождённые в 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 годах, проповедуют гармонию, согласие и единение с окружающим миром. Они трудолюбивы, немногословны и бережливы. Когда того требуют обстоятельства, умеют приспособиться, как бы сбросить кожу. Позитивно влияют на окружающих.

Какие люди рождаются в год славянского Крадущегося Лиса

Как определить, в год какого животного родились? Лисы — хитрые и коварные тотемные животные. Фото © Freepik / wirestock

1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 годы рождения. Как и в сказках, те, чьё тотемное животное Лис, хитры и коварны, нередко плетут интриги, обманывают, если им это выгодно. Всегда держат козырь в рукаве, чтобы в нужный момент им сыграть. Дорогу таким людям лучше не переходить.

Какой характер у людей, рождённых в год Свернувшегося Ежа

Рождённые в 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018 годах находятся под опекой Ежа. Это верные и надёжные партнёры, которые никогда не предадут ни друзей, ни возлюбленных. Порой чрезмерно шумят и суетятся, но обычно довольно рациональные личности. Так как в душе это крайне ранимые люди, ради защиты могут выставить колючки.

Парящий Орёл — кого защищает по гороскопу славян

Люди 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019 года рождения свободолюбивы и горды, предпочитают владеть ситуацией. Им свойственно защищать слабых. Весьма великодушны, а также имеют преобладающее чувство справедливости, благодаря которому способны с умом и рассудительностью оправдать невиновного и наказать зачинщика.

Кто рождается в год Прядущего Паука

Тотемное животное по году рождения Паук — хранитель домашнего очага и традиций. Фото © Freepik / wirestock

Персоны 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020 года рождения. Тотемное животное Паук отвечает за домашний очаг и традиции. Но может и поймать в свои сети, что довольно опасно. Ему нравится объединять абсолютно разных людей и с интересом наблюдать за их попытками ужиться вместе.

Древнеславянский гороскоп: год Кричащего Петуха

Родившиеся в 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021 годах обожают внимание и любовь окружающих. Безвестность для них хуже смерти. Это смелые и амбициозные люди, готовые бороться до победного конца за первенство.

Чем отличаются люди, рождённые по славянскому гороскопу в год Златорогого Быка

Тотемное животное Златорогий Бык наделяет рождённых в 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022 годах добротой, ясным умом и яростью. Это спокойные и добрые люди, но только пока их не раздразнить. Стоит покуситься на то, что им дорого, и от противника не останется и пыли.

Кому по гороскопу покровительствует Огнегривый Конь

Как по году рождения определить своего духа-покровителя? Конь — активное и наполненное энергией тотемное животное. Фото © Freepik

Как рассказывает Пятый канал, это тотемное животное рождённых в 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023 годах. Наделяет своих подопечных активностью и энергичностью. Эти люди также не способны постоянно находиться дома. Конь, как и люди, рождённые в его год, обожает спорт и путешествия, он трудолюбив и обаятелен.