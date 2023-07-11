Любящие и такие заботливые: Какие знаки зодиака по гороскопу считаются лучшими отцами

В первую очередь стоит приглядываться к мужчинам, кто родился в знаке зодиака Рак. Они не только хорошие и чуткие, но ещё и по-настоящему заботливые родители. Нередко такие отцы продолжают опекать и проявлять внимание даже к уже своим взрослым детям. В семье, где есть папа со знаком зодиака Рак, все всегда сыты, обуты, одеты и находятся под защитой. И, что самое важное, достижениями детей очень гордятся!

Ещё один знак зодиака, который может стать заботливым и любящим отцом, — звёздный бык. "Тельцы ценят дом и семейный уют, любят и балуют своих детей, но не терпят, когда им перечат. В воспитании они требовательные, но и к своим обязанностям относятся серьёзно", — рассказывает астролог Евгения Шустина.

Не менее хорошо справляются с ролями примерных отцов и мужчин, кто по знаку зодиака Водолей. Своим чадам они не дадут скучать, всегда станут придумывать развлечения, игры и эксперименты. Несмотря на избирательность, папа-Водолей будет чувствовать себя с детьми на равных. Поэтому шумные забавы и домашний чемпионат по компьютерным играм вам гарантированы.

Мужчины каких знаков зодиака считаются самыми лучшими родителями. Фото © Shutterstock

"Стрельцы стремятся обеспечить детям будущее, заботятся о высшем образовании и достойной профессии. Они готовы вкладываться в их карьерный рост и хотят, чтобы их дети много путешествовали и познавали мир", — поясняет эксперт по астрологии.

Но есть и такие знаки зодиака, кому, будучи отцами, будет трудно поладить с детьми или проявлять мягкость, ведь мужчины привыкли выражать заботу иначе. Например, папа со знаком зодиака Овен станет диктатором в семье. Его дети должны рано стать самостоятельными, сами всё уметь, а иначе тому будет неинтересно заниматься воспитанием. Хотя разделить своё хобби с ребёнком отец-Овен будет только рад.

Какие знаки зодиака по гороскопу предназначены для семьи и становятся лучшими отцами? Фото © Freepik / prostooleh

Астролог Евгения Шустина рассказала "Москве 24", что сложным и принципиальным родителем будет и Козерог, требующий от детей безоговорочного уважения к себе и почитания семейных традиций и правил. Дети представителей этого знака зодиака, отмечает астролог, часто ходят "по струночке".

Отцы знака зодиака Лев будут любить своих чад, но полноценно заниматься их воспитанием не смогут из-за склада характера. Можно сказать, они сами большие дети. А вот папы-Рыбы в первую очередь постараются обеспечить финансовую стабильность семьи. В редкие моменты возни с детьми будут развивать их творческие способности.