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10 июля, 16:55

Россиянам поведали об опасности ведьминых кругов

Экстрасенс Мишина: Ведьмин круг — защитный механизм, он может навредить человеку

Ведьмиными кругами называют необычные области круглой формы, обнаруженные в примятой траве или проявляющиеся каким-либо иным образом. Экстрасенс Инна Мишина рассказала, стоит ли обычным людям бояться этого явления.

"В первую очередь круг — это защита. Круг могли создать из самих ведьм. Были шабаши, где они стояли в кругу и проводили ритуалы. Круг — он всегда защитный. Он является ведьмовской территорией и защитой. Тот, кто вступит в этот круг, может пострадать", предупредила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Ясновидящая уточнила, что такая защита была нужна ведьмам для того, чтобы не дать чужаку вторгнуться в пространство, в котором она занимается магическими практиками. Так что ведьмины круги действительно опасны, и тут неважно, чем они выложены — травой или ядовитыми грибами, кровью их очертили или мелом. Так или иначе на этой территории главенствует сила ведьмы.

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Юрий Лысенко
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