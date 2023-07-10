Россиянам поведали об опасности ведьминых кругов

Ясновидящая уточнила, что такая защита была нужна ведьмам для того, чтобы не дать чужаку вторгнуться в пространство, в котором она занимается магическими практиками. Так что ведьмины круги действительно опасны, и тут неважно, чем они выложены — травой или ядовитыми грибами, кровью их очертили или мелом. Так или иначе на этой территории главенствует сила ведьмы.