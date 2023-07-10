Россиянам поведали об опасности ведьминых кругов
Экстрасенс Мишина: Ведьмин круг — защитный механизм, он может навредить человеку
Ведьмиными кругами называют необычные области круглой формы, обнаруженные в примятой траве или проявляющиеся каким-либо иным образом. Экстрасенс Инна Мишина рассказала, стоит ли обычным людям бояться этого явления.
"В первую очередь круг — это защита. Круг могли создать из самих ведьм. Были шабаши, где они стояли в кругу и проводили ритуалы. Круг — он всегда защитный. Он является ведьмовской территорией и защитой. Тот, кто вступит в этот круг, может пострадать", — предупредила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ясновидящая уточнила, что такая защита была нужна ведьмам для того, чтобы не дать чужаку вторгнуться в пространство, в котором она занимается магическими практиками. Так что ведьмины круги действительно опасны, и тут неважно, чем они выложены — травой или ядовитыми грибами, кровью их очертили или мелом. Так или иначе на этой территории главенствует сила ведьмы.
Кстати говоря, вы знали, что к выбору имён на Руси подходили максимально осторожно и вдумчиво, ведь считалось, что именно от этого зависела дальнейшая судьба чада? Лайф узнал у экстрасенса, как на Руси нарекать детей было под запретом и почему.
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