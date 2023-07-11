Американская история ужасов: Ким Кардашьян чуть не поседела от страха, найдя на фото призрака

Казалось бы, что может пойти не так у Ким Кардашьян — модели, миллиардерши, владелицы бизнеса и теперь начинающей актрисы? Однако день звезды на этот раз не задался. Листая свои фото в галерее, бывшая жена Канье Уэста нашла среди снимков страшное — утреннее селфи.

Ким Кардашьян поймала на фото призрака. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Шутим, конечно. Не это испугало Ким. Кардашьян утверждает, что на снимке оказался призрак. Да, тот самый силуэт на белом фоне в правом нижнем углу. Знаменитость говорит, что на момент съёмки была в комнате одна, поэтому обнаружить подобный неприятный сюрприз ей было очень жутко и неприятно. Неужто в семейном поместье Кардашьян-Дженнер завелось самое настоящее приведение?

И пока одни поклонники боятся вместе с Ким, утешая её и рассказывая страшилки в комментариях, другие начали подозревать что-то неладное. Как-то слишком идеально совпало, что после объявления об участии Кардашьян в новом сезоне хоррор-сериала "Американская история ужасов" призрак появился в её комнате.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ahsfx

Понять, что это — просто совпадение с настоящим призраком или такой необычный способ в очередной раз напомнить о своём триумфе актрисы в сериале-страшилке, нереально. Но если второе, то столь гениальную рекламу ещё никто не додумался сделать. Браво, Ким!