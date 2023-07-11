Двойная удача или беда: Как изменится жизнь знаков зодиака 11 июля, когда Марс прейдёт в Деву, а Меркурий — во Льва

Вчера, 10 июля, произошла ингрессия, то есть переход Марса в Деву, где он будет находиться до 27 августа. А уже сегодня, 11-го числа, Меркурий займёт его место в знаке зодиака Лев и пробудет там до 28-го числа. Как повлияют эти процессы на нашу жизнь, рассказываем.

Положительное влияние Марса в знаке зодиака Дева

Что хорошего принесёт Марс в знаке зодиака Дева? Фото © Shutterstock

Благодаря такой коллаборации на первое место выйдет расчётливость и рационализм. Люди начнут действовать, руководствуясь собственными интересами. Появится дополнительный запас энергии, который откроет новые возможности. Пока Марс будет в знаке зодиака Дева, проявятся такие качества, как прилежность и трудолюбие, что поспособствует более высоким результатам на службе. Не имеющие работу начнут её искать с большим усердием. А те, у кого занятие есть, озаботятся вопросами повышения квалификации, улучшения производительности труда и прочего.

Марс в Деве усиливает и беспокойство людей касательно своего здоровья. Многие начнут заниматься и пропагандировать ЗОЖ, новые диеты и тому подобное. Повысится активность в целом, причём действия каждого будут обдуманными и направленными на достижение цели. Ждать от этого периода каких-то великих свершений не следует. Занятия в основном предстоят рутинные. Но не только работодатели будут счастливы внезапному трудолюбию сотрудников. Время, когда Марс находится в знаке зодиака Дева, отлично подойдёт и для дел домашних, например ремонта. Обустроенное в этот период жильё станет не просто уютным, но и весьма благоприятным для творчества. Повысится интерес к механике, поэтому можно позаботиться об автомобиле, электронной и бытовой технике.

Марс в знаке зодиака Дева: что принесёт плохого

Из негативных моментов, принесённых Марсом в знаке зодиака Дева в 2023 году, можно назвать высокий риск производственных аварий и конфликтов. Вероятны потребность в сверхурочной работе, аврал в делах, чему сотрудники совсем не будут рады. Необходимо быть крайне осторожными со здоровьем, так как есть шанс получения травмы, заболевания, связанного с профессиональной деятельностью, и перенапряжения как физического, так и умственного.

Меркурий в знаке зодиака Лев: что значит и почему это хорошо

Как изменится жизнь, когда Меркурий окажется в знаке зодиака Лев? Фото © Shutterstock

Меркурий также принесёт людям немало хорошего. Это период общения, поэтому многие захотят привлечь к себе внимание посредством информации, иногда значительно приукрашенной. Любые поездки сейчас касаются отдыха и развлечений. Особенно благоприятен период, когда Меркурий в знаке зодиака Лев, для творческих людей, что владеют словом. Так как улучшатся качества оратора, речь станет ярче и привлекательней. Другие же готовы воспользоваться любой возможностью блеснуть своим интеллектом. Находясь в созвездии Льва, Меркурий, отвечающий за общение, придаст нам уверенности и целеустремлённости. А вместе с Марсом в Деве достичь желаемого результата будет гораздо проще.

Что плохого ждать от Меркурия в знаке зодиака Лев

Что касается отрицательного влияния этого астрологического сотрудничества, стоит упомянуть, что знак зодиака Лев может спровоцировать рабочие конфликты и соперничество. Люди станут вести себя агрессивнее, чем вызовут проблемы и неудачи в профессии. Причин для споров в целом будет немало, каждому захочется доказать свою правоту, продемонстрировать эрудицию, выделиться. Причём признавать ошибки как раз никто не стремится. Такие качества, как высокомерие и завышенное самомнение, займут главенствующие роли и вызовут неприятные ситуации на весь период, пока до 28 августа Меркурий из знака зодиака Лев не перейдёт в Деву.