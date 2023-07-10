5 надёжных способов защитить своё тело от злого духа, чтобы не пришлось бежать к экзорцисту

В жизни нередко случаются ситуации, когда люди сталкиваются с предательством, болью, искушениями. Всё это влияет на душу, и не каждому удаётся справиться с подобными испытаниями. Поддавшись отчаянию, злобе, соблазнам, мы впадаем в грехи и становимся открыты для тёмных сил. Бесовские создания не просто влияют на человека и пытаются обратить ко злу, очернить его душу и проложить дорогу в ад, но даже захватить тело. Чтобы спастись из лап потусторонних чудовищ, приходится обращаться к экзорцизму — процессу изгнания нечистой силы из тела. Но можно и не доводить до крайности, а просто защититься от служителей дьявола заранее. Рассказываем, как это сделать.

1. Металлическая подкова с гвоздями

Чтобы защититься от нечисти, повесьте подкову над дверью. Фото © Shutterstock

Одним из самых простых и действенных амулетов для защиты от нечисти является металлическая подкова. Если в ней будут гвозди, то эффект станет ещё крепче и надёжней. Всё, что надо, так это повесить предмет над входной дверью внутри дома рожками вверх, чтобы радость не улетучивалась, а вот снаружи двери — уже рожками вниз, чтобы прогнать сглаз и порчу. Оберег создаст вокруг жилища астральный круг, преодолеть который не под силу ни одному злому духу. А также вернёт удачу, достаток и счастье.

2. Кольцо

Для защиты конкретно человека лучше всего подойдёт кольцо. Оно способно отогнать не только злые силы, но и неудачи. Как и подкова, кольцо создаёт барьер, но уже вокруг своего носителя. Зарядить положительной энергетикой можно буквально любое кольцо, однако брать лучше новое, лишённое негатива. Для создания амулета требуется прочитать наговор: "Заряжайся колечко силой невиданной, чудодейственной, природной, послужи мне источником светлой силы". Затем опустить украшение в стакан с водой и посыпать щепоткой соли. Надев кольцо, старайтесь уже не снимать.

3. Пентаграмма

Пентаграмма — очень сильный защитный символ. Фото © Shutterstock

Самый мощный защитный знак, согласно эзотерике, — это пентаграмма. Сейчас благодаря средствам массовой информации его демонизировали. Однако в действительности это очень сильный амулет от нечистой силы. Он оберегает человека не только от злых духов, но и от злых людей. Наносить пентаграмму можно на дверные косяки, стены, оконные рамы, а также одежду, ремни, кольца. Однако необходимо быть крайне осторожными при использовании данного символа: если его нарисовать неправильно, можно не отпугнуть демонов, а призвать их.

4. Защитные растения

Ещё защититься от демонов можно при помощи растений. Они издревле обладают магическими свойствами: очищают дом и закрывают вход нечистой силе в жилище, возвращают удачу и счастье. Например, считается, что злые духи не переносят запах чеснока, поэтому его развешивали по всем углам в доме и во дворе. Неприятен для демонов и запах мяты, из-за чего это растение сажали на приусадебном участке. Считается, что, если от человека исходит такой запах, злобные сущности к нему не приблизятся.

Чтобы бесы не проникли в дом, под окном выращивали куст рябины. Сильной защитной энергетикой обладают цветы вербены, окружающие пространство круговым барьером, через который не могут проникнуть жители ада. Аналогично закрывают проход нечисти укроп и чертополох. Букетик ароматной приправы достаточно поставить на стол — и защита гарантирована. А несколько сухих веточек с колючками чертополоха подвешивали над входной дверью.

5. Защитные молитвы

Самая надёжная защита от злых духов — молитвы. Фото © Shutterstock

Универсальным и надёжным способом защиты от захвата тела бесами являются защитные молитвы и заговоры, которые прогонят зло прочь и не дадут вселиться в человека. Чтобы демоны не посмели приблизиться, можно читать следующую молитву: "Святой Дух, Пречистая Богородица, Иисус и ангел-хранитель стоят в доме и спасают обитель, грешные души, живущие в ней, от вторжения и властвования злых духов. Крест спереди, позади и по сторонам защитит, и нечисть, обитающую здесь, прогонит в ад кромешный, где его царство. На веки веков черти изгоняются. Аминь".

Или заговор, который следует произносить для того, чтобы потусторонние силы не могли повлиять на вас. "Покинь, дьявольская сила, этот дом, тело и выйди из дверей и всех закутков домашнего очага. Тут плохим деяниям не место. Здесь царствует крест Господа Бога, Матери Божьей и Пречистой Богородицы, а также всех святых православной церкви-обители. Никто не рад тёмным и злым деяниям. В доме покровительствует сила господняя и светлых ангелов. Не приноси вреда Божьему жилищу и домочадцам. Слова тверды как каменная глыба. Аминь".