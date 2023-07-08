7 пугающих признаков, которые докажут, что на вас навели порчу или сглазили

Жизнь каждого состоит то из белых, то из чёрных полос. Однако если человек застрял во второй и не может выбраться, а беды и несчастья сыплются на голову, как из рога изобилия, буквально на пустом месте, стоит задуматься, а не влияет ли на жизнь кто-то посторонний. Конечно, сложно представить, что перешли дорогу настолько сильно, что человек решил навредить столь коварным и опасным способом. Однако люди бывают разные и от злобных завистников никто не застрахован. По каким же признакам понять, что вас сглазили, навели порчу или вовсе прокляли, рассказываем.

1. Исчезли или были испорчены личные вещи или фотографии

Как можно определить, что на вас навели порчу? Фото © Shutterstock

Навести порчу на принадлежащие жертве вещи — самый частый и верный вариант. Поэтому для начала тщательно проверьте, не исчезли ли у вас какие-либо предметы гардероба, близкие сердцу или постоянно используемые. Особенно обратите внимание на нижнее бельё. В районе резинки к трусам или бюстгальтеру могут прикрепить едва заметную булавку или нить чёрного или красного цвета. Ещё хорошенько пролистайте альбомы с фотографиями. Возможно, некоторые снимки отсутствуют или порваны. Например, есть разрывы на лице или теле, а уж проколотые глаза и вовсе должны развеять любые сомнения.

2. Появились незнакомые предметы в доме или рядом с ним

Иногда вещи могут не пропадать, а, наоборот, появляться. Если заметили, например, в кармане сумочки, куртки, пальто предмет, явно вам не принадлежащий, то лучше от него скорее избавиться. Это может быть что угодно: шерстяные нитки, носовой платок и тому подобное. Проверьте все места в жилище, куда редко заглядываете, косяки и порог дверей. Если проживаете в частном доме, сочувствуем, так как поиски обещают быть грандиозными. Возможно, предмет обнаружится где-нибудь во дворе. Непонятные символы могут нарисовать на стене дома или проклятые вещи зарыть неглубоко в землю. Насыпать кладбищенской земли под порогом, спрятать у двери сломанные иголки и тому подобное. Найденную подозрительную вещь следует выбросить или лучше сжечь. Есть и другой способ обзавестись проклятой вещицей: недоброжелатель может её подарить. Понять предназначение сувенира в таком случае будет сложнее. Однако если что-то заподозрите, просто выбросьте его. Или "откупитесь", такой вариант тоже подействует от сглаза и порчи.

3. Начались бессонница и ночные кошмары

Как избавиться от сглаза и порчи? Фото © Shutterstock

Если человека сглазили, его сон часто становится тревожным или совсем пропадает. А в редкие мгновения, когда уснуть удаётся, начинаются ночные кошмары. Их задача выбить из колеи, подорвать психическое здоровье, вымотать. Жертва не сможет отдыхать, будет постоянно чувствовать давление и усталость, вялость. Причём сами сны порой пугают настолько сильно, что страх не покинет и после пробуждения. Иногда наше тело чувствует магическое влияние и активно сопротивляется. К сновидениям следует присмотреться, возможно, в них появится истинная причина проблем.

4. Неожиданное ухудшение здоровья, появление аллергии

Порча вытягивает из своей жертвы силы и энергию, поэтому плохое самочувствие, апатия и подобное — вполне естественные состояния. Если ничего не хочется делать, есть непреодолимое желание лечь спать и полениться — это может быть сигналом. Причём стоит учитывать состояние здоровья пострадавшего, если никаких жалоб и симптомов ранее не было, человек предпочитал активные виды отдыха, стресса и потрясений не происходило. Следует задуматься о причине. А не сглазили ли вас?

5. Происходит резкая потеря веса или, наоборот, набор

Проблемы со здоровьем могут значить, что на вас наведена сильная порча. Фото © Shutterstock

Человек, подвергшийся влиянию чёрной магии, будет меняться и внешне. Особенно сильно этот признак заметен на женщинах. Они резко теряют вес либо, напротив, толстеют буквально от воздуха. Причём питание, диеты, занятия спортом не дают никакого эффекта. Также у них появляются следы старения, меняется в худшую сторону внешность. Обычно наводящим порчу в таком случае оказывается завистливая соперница.

6. Возникает резко негативная реакция на вещи, связанные с миром духовным

Если на человека навели порчу или сглаз, то любые вещи, предметы, связанные с духовным наследием, станут отрицательно сказываться на его самочувствии. К примеру, вызывать головную боль, злость, раздражение. Это могут быть предметы искусства в музее, на выставках, религиозная символика. Будет сложно молиться, посещать церковь, если человек верующий. Даже читать книги на подобную тематику, слушать музыку и тому подобное.

7. Потеря вдохновения, неудачи в работе

Потеря вдохновения — один из ярких признаков сглаза. Фото © Shutterstock

Если жертва — человек творческой профессии, то неудачи в работе не заставят долго ждать. Сглаз, порча и проклятие отнимают вдохновение и мешают развиваться. Креативные идеи не появляются, а перспективные проекты проваливаются. Заниматься привычным делом становится сложно, хотя раньше подобных проблем никогда не возникало. Это явные сигналы потустороннего вмешательства, особенно если данный процесс затяжной и не имеет веских причин.