Непригодны для любви: Знаки зодиака, которые оказываются главными токсиками в отношениях

Как отмечает астролог Ольга Сохолтуева, людям, чьи знаки зодиака идут друг за другом, свойственно недооценивать любимого человека, не понимать и даже как бы не замечать его. К примеру, пары возлюбленных из Тельца и Близнецов или Скорпиона и Стрельца окажутся очень токсичными. И, вероятно, быстро распадутся.

"Очень сложными чаще всего оказываются союзы, в которых есть представители водной стихии — Рыбы, Раки и особенно Скорпионы. Люди этих знаков самые токсичные в отношениях. Они склонны манипулировать партнёром, поглощать его энергию", — рассказывает эксперт.

Самые непригодные для отношений знаки зодиака — представители водной стихии — несовместимы со многими партнёрами. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Менее ядовитыми являются знаки зодиака, принадлежащие к стихии Огня, — Овны и Стрельцы. По словам Ольги, им свойственно перегибать с напором, манипулировать супругом, давить своим авторитетом. Зато представители знака зодиака Лев, пусть обычно личности самовлюблённые и эгоцентричные, однако, в отличие от своих собратьев по стихии, изводить дорогого человека не желают. В отношениях проявляют себя позитивными и заботливыми людьми, которым дорог и важен их спутник жизни.

Более благоприятным и удачным брак будет у партнёров одной и той же стихии. Например, пара людей знаков зодиака стихии Воды лучше всего гармонирует с Водой, Воздух — с Воздухом и так далее. А крепкие отношения, основанные на взаимопонимании, отметила астролог, сложатся у людей, принадлежащих стихиям Вода и Земля или Огонь и Воздух.

Как построить удачный брак: советы астролога и совместимость знаков зодиака. Фото © Freepik / solominphoto

Ольга Сохолтуева также рассказала "Москве 24", что не стоит отчаиваться, если влюбились в человека, несовместимого по знаку зодиака с вашим. Эксперт обратила внимание, что нельзя опираться при выборе будущего супруга на общие рекомендации. Каждый случай следует изучать индивидуально, составлять личные гороскопы обоих партнёров и смотреть на персональную совместимость.