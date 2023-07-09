Нечисть не пройдёт: 6 способов защитить свой дом от тёмной магии

Дом — это место, где человек проводит больше всего времени. И, конечно же, чувствовать себя там хочется спокойно и уверенно. Однако далеко не всегда нам хорошо и комфортно в собственном жилище. А всё потому, что в него могут проникнуть не только злые люди, но и существа потустороннего мира, которые несут с собой отрицательную энергетику и ломают жизнь домочадцев. Чтобы такого не произошло, наши предки нашли способы борьбы с нечистью и защиты от неё. Вот несколько простых ритуалов, которые можно провести и сейчас.

1. Ритуал защиты дома святой водой

Как с помощью святой воды очистить дом от нечисти. Фото © Shutterstock

То, что святая вода способна творить чудеса, известно давно. Мы пьём её, умываемся, чтобы не болеть и чувствовать прилив сил. Но с её помощью можно также обезопасить жилище от злых духов. Для этого необходимо провести следующий обряд. В святой воде разведите по щепотке перца и соли, хорошо перемешайте. Затем протрите в квартире порог, окна и двери. Оставшуюся воду вылейте на перекрёстке дороги. Возвращайтесь домой молча, не оглядываясь назад. А как войдёте в дом, сразу подметите порог со словами: "Вымету из дома все болячки, порчу и сглаз. Пусть не коснётся его злая сила, пусть будут здоровы мои близкие, а дом будет уютный и чистый. Аминь".

2. Обряд с солью и иглой от тёмных сил

Чтобы защитить дом от нечистой силы, в косяк двери необходимо воткнуть иглу. Или же обсыпать порог солью. В обоих случаях эти обереги станут препятствием для злых сил от проникновения в квартиру. Однако если вы нашли на своём пороге соль, но не делали этого сами, то стоит напрячься, так как ею можно как защититься, так и навести порчу. Если подобное произошло, то, возможно, кто-то пытался вам навредить. Чтобы нейтрализовать эффект, произнесите заговор: "Я не враг, мне не враг, враг врагу — друг". И бросьте щепотку соли правой рукой через левое плечо.

3. Защита дома при помощи кристаллов и драгоценных камней

Хорошей защитой от зла являются драгоценные камни. Фото © Freepik / vecstock

Обезопасить своё жилище от сверхъестественных существ можно при помощи драгоценных камней. Помогут оникс, агат, изумруд, лабрадорит, кровавый камень, чёрный турмалин. Последний обладает особым эффектом. Всё, что надо, так это приобрести такой камень и поставить в спальне у кровати. Также подойдёт место, где семья чаще всего бывает в сборе. Результат не заставит себя долго ждать.

4. Талисман из зеркала от нечисти в доме

Зеркала считаются довольно опасными предметами — воротами в иной мир, через которые нечисть может пробраться в дом. Но это совсем не так. Наоборот, они защищают от злых сил. Для этого из них нужно сделать простой оберег. Возьмите два одинаковых круглых зеркальца, соедините друг с другом отражающими сторонами наружу. Накройте с обеих сторон кусочками кожи и зашейте кожаной нитью. Готово. Талисман необходимо повесить на стену, но так, чтобы посторонним людям было не видно. Помните: его нужно менять каждый год.

5. Универсальная защита от нечисти — кольцо

Обычное кольцо можно сделать своим оберегом от сглаза, порчи и тёмной магии. Фото © Freepik

Это украшение способно построить круговую защиту вокруг жилища и отогнать неудачи. Важно правильно его зарядить. Для этого лучше всего взять новое кольцо, так как в нём ещё нет отрицательной энергетики. Чтобы к предмету притягивались только позитивные эмоции, произнесите заговор: "Заряжайся колечко силой невиданной, чудодейственной, природной, послужи мне источником светлой силы". После опустите в стакан с водой и посыпьте щепоткой соли. Наденьте такое кольцо на палец и не снимайте: тогда вы всегда будете защищены. Заговорённый оберег можно передавать по наследству.

6. Очистите дом от нечистой силы с помощью булавки

Защитить своё жилище от сглаза, порчи и злых существ поможет обычная булавка. Нужно взять новую и приколоть к любому предмету в доме, например к ковру или занавеске. Каждый день проверяйте остриё булавки. Если оно почернело, кто-то прибегнул к чёрной магии, чтобы навредить вам. Булавку необходимо отнести к старому дереву, вырыть под ним ямку и опустить её туда, хорошо притоптав землю сверху. Мысленно представьте, как нечистая сила из дома уходит в землю, где лежит оберег. Идти домой нужно не оглядываясь.