Ведьминские секреты красоты: 5 эзотерических привычек, которые помогут сохранить молодость на долгие годы

Каждый день мы слышим и читаем, как продлить свою молодость и красоту. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать баланс витаминов, больше пить и заниматься спортом. Но у эзотериков иной взгляд на это. Нет, конечно, правила ЗОЖ они не отвергают. Однако считают, что данных советов недостаточно. Важнейшую роль играет духовная сторона жизни. Каким правилам необходимо следовать, чтобы как можно дольше не стареть, рассказываем.

1. Не накапливайте обиды и не живите ими

Обиды на других — одна из причин более быстрого старения. Фото © Freepik

В жизни каждого человека случаются несправедливые ситуации, игнорировать которые просто невозможно. Вот только вредят обиды только вам, человеку, ставшему причиной подобных чувств, это безразлично. В то время как отрицательные эмоции накапливаются, концентрируются в тёмную энергию, что точит нас изнутри, вызывает бессонницу, мучает физически и духовно, пока обидчик беззаботно наслаждается жизнью. Совет очень прост, хотя и порой труден для выполнения: научитесь если не прощать людей, то отпускать. Старайтесь заменять негативные чувства радостными и счастливыми, наполняющими тело энергией света и благополучия. Постоянная грусть и тоска способны сократить жизнь, а вот смех и улыбки, наоборот, сделать длиннее.

2. Избавьтесь от чувства вины и не берите на себя лишнюю ответственность

Этот совет тесно связан с предыдущим. Надо научиться прощать не только других, но и себя. Да, вы совершили ошибку, но она осталась далеко в прошлом. Даже если человек, которого обидели, помнит об этом, то наверняка давно вас простил. А если нет, это уже его проблема. Но никак не ваша. Из-за чувства вины нам кажется, что мы заслужили наказание и должны понести кару. Таким образом, привлекая к себе злые силы, желающие причинить вред, боль или даже физические увечья. Если избавиться от данных эмоций не выходит, помните, что на любой проступок есть искупление. Несите в мир больше добра, сострадания, радости другим, займитесь благотворительностью. И уж точно не надо зацикливаться на всяких мелочах на долгие годы. А тем более брать на себя проступки других. Каждый отвечает за свои действия сам.

3. Будьте открыты всему новому

Изучение нового сделает нас моложе. Фото © Freepik / prostooleh

Человеческий мозг не должен скучать без дела, получение знаний стимулирует обновление нейронных связей в нём, расширяет мышление и кругозор. Другими словами, постоянная работа не оставляет места для проникновения негатива и злых сущностей. Умственная активность помогает на долгие годы сохранять здравый рассудок и молодость души. А как следствие, и тела. Не закрывайтесь от незнакомых вещей, постигайте их, изучайте. Читайте книги, учитесь новым играм, заведите необычное хобби, начните учить иностранный язык, освойте ещё одну профессию. Всё это даст мотивацию, желание жить и стремиться к чему-то, идти вперёд. Соответственно, увеличится и запас сил. Если наш мозг перестанет стареть, то и внешне это будет видно.

4. Не бойтесь открывать для себя новые места

Постоянное нахождение то дома, то на работе не идёт людям на пользу. Старение ускоряется в разы, так как человек не просто запирает в рамки своё тело, но и душу. Жизнь кажется рутинной и скучной, лишённой радости. Именно таких людей обожает нечистая сила, она постепенно высасывает из них энергию и положительные эмоции. Такая жизнь становится нормой. Начинает казаться, что запереть себя в четырёх стенах — наилучший из вариантов. На самом же деле, к вам присосался сверхъестественный паразит, стремящийся забрать всю жизненную энергию. Чтобы избавится от него и замедлить старение, необходимо постоянно открывать для себя новые места, города, страны, расширять пространственные границы, выходить из зоны комфорта. Если возможности путешествовать нет, ограничьтесь собственным городом. Наверняка в нём есть вещи, о которых вы и не знали. Не сидите в квартире, идите гулять, развлекаться, посетите выставку, парк, кафе, даже просто прогуляйтесь по улице, на которой раньше не были. Посмотрите на природу, архитектуру. Жить рядом с активным человеком нечисть не может.

5. Не желайте зла другим людям, не мстите

Добрые и позитивные люди живут дольше. Фото © Freepik

Отрицательные эмоции способны буквально за несколько лет превратить человека в дряхлого старика. А всё очень легко объяснимо. Мало того что при депрессии мы привлекаем злых духов, питающихся нашей жизненной силой и молодостью, так ещё и создаём вокруг настоящий ураган отрицательной энергии, который разрушает нас изнутри. Замечали когда-нибудь, как хорошо выглядят добрые и жизнерадостные люди? И какие старые, морщинистые лица у людей унылых и злобных. Конечно, не всегда получается улыбаться, если на душе скребут кошки. Однако же учиться надо. Старайтесь радоваться любым мелочам, дарить любовь и заботу окружающим, благодарить за то, что имеете, и ни в коем случае не желать дурного другим людям. Чем больше позитива вы привлекаете в жизнь, тем больше благодатной энергии собирается вокруг вас, влияющей не только на здоровье духа, но и физическое состояние.