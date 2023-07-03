6 первоклассных народных средств для красоты кожи, которые с лёгкостью найдутся на кухне

Конечно, в нынешнее время существует множество разнообразных кремов, масок, скрабов и тому подобного по огромным завышенным ценам. Любое из этих средств способно помочь нашей коже. Вот только иногда смысла в них никакого нет — куда более дешёвые и не менее полезные аналоги можно сделать на собственной кухне. Рассказываем, какие народные средства способны придать красоту и свежесть нашему лицу без лишних трат и усилий.

1. Куркума улучшает кожу лица и избавляет от акне

Какими народными средствами можно справиться с прыщами? Фото © Shutterstock

Чтобы избавиться от неприятных прыщиков, смешайте половину банана и щепотку куркумы при помощи толкушки или блендера, нанесите на воспалённые участки, а через десять минут смойте. А для сияющей кожи можно использовать следующий рецепт маски с куркумой. Одну чайную ложку специи смешайте с тремя столовыми ложками домашнего йогурта, добавьте несколько капель мёда. Нанесите эту смесь на лицо, включая область вокруг глаз. Спустя 15–20 минут снимите маску влажными бумажными полотенцами.

2. Маска из дрожжей отлично подойдёт для комбинированной кожи

Для приготовления данного косметического средства необходимо развести столовую ложку дрожжей в небольшом количестве сливок или тёплого молока. Добавить пол чайной ложки слегка разогретого мёда и такое же количество оливкового масла. Использовать можно также касторовое или репейное. Поставьте полученную смесь в тёплое место на 20–30 минут, чтобы дрожжи начали бродить. А как только пена появится, нанесите маску на лицо, через 15–20 минут смойте.

3. Огурец обладает питательным и увлажняющим эффектом

Одно из лучших средств для здоровья кожи — огурец. Фото © Shutterstock

Огурец — настоящее сокровище для любой девушки. В нём содержится целый кладезь витаминов, которые питают, увлажняют, освежают, омолаживают, тонизируют, снимают отёки и многое другое. При этом с овощем даже не нужно делать каких-либо манипуляций. Просто нарежьте на кружочки или ломтики и положите на лицо. Отлично помогает от пигментных пятен и тёмных кругов под глазами.

4. Хлебная маска для ухода за кожей

Великолепное уходовое средство можно сделать из обычного хлеба. Для этого достаточно взять один кусочек и залить его горячим молоком или же сливками. Когда хорошо набухнет, разомните. Добавьте столовую ложку мёда, столько же растительного масла. Использовать можно и другие виды, например оливковое, льняное. Затем нанесите получившуюся смесь на 20 минут. Отлично подойдёт в том числе для комбинированной кожи, так как одновременно уменьшает её сальность и имеет питающий эффект.

5. Кофейный скраб для красоты и гладкости кожи

Как сделать скраб из кофейных зёрен? Фото © Shutterstock

Разгладить морщинки и устранить жирность кожи поможет скраб. А лучшим ингредиентом для него станет кофе. Конечно, растворимый тут не подойдёт, понадобится натуральный перемолотый. Одну его столовую ложку нужно смешать с таким же количеством сухой косметической глины. Затем добавить к ним горячей, только закипевшей воды и мешать до консистенции сметаны. В получившуюся массу влить чайную ложку оливкового или льняного масла, столовую ложку мёда и снова тщательно перемешать. Теперь можно наносить на лицо, через 20 минут смыть обычной водой.

6. Маска из овсянки для смешанной кожи лица

Хорошо убирает жирный блеск и питает маска из овсяных хлопьев. Понадобится всего одна столовая ложка муки, получившейся из их перемолки. Следует залить её кипятком, добавить по половине чайной ложки мёда и любого растительного масла. Тщательно перемешать, чтобы по густоте напоминало сметану, и нанести на кожу на 15 минут.