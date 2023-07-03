10 ну очень смешных историй о том, как недотёп увольняли до их первой зарплаты

Вы только что получили работу мечты, но через несколько дней вас неожиданно увольняют? Звучит ужасно. Хотя, когда подобное происходит не с вами, ситуации могут показаться довольно смешными. Собрали 10 реальных историй о людях, которых уволили буквально через несколько недель.

"Подростком я работал в кегельбане. Новенькую девушку уволили через час после того, как она заступила на смену, из-за того, что она специально уронила шар для боулинга на ногу жалующемуся посетителю", — jeff_the_nurse.

"Когда мне было 18, я устроился работать в продуктовый магазин вместе с тремя другими ребятами. Нас всех пригласили на обучение. В первый же день одна девчонка отпросилась пораньше: якобы болела голова. Но, получив освобождение от практики, она взяла тележку и начала наполнять её пивом и ликёром. "Ты что, вечеринку устраиваешь?" — спросил тогда менеджер. Она сказала "Да", даже не пытаясь придумать оправдание. За что и была отправлена домой с пожеланием не возвращаться обратно", — houseat261turnerlane.

Что нужно делать, если вас увольняют до первой зарплаты? Фото © Freepik

"Парень не появлялся ни в первый, ни во второй, ни в третий день. Мне пришлось работать в две смены всё время подряд. Неприкольно. Я ответил на звонок, когда он наконец позвонил на четвёртый день. Он сказал: "Буду честен, я был в Орландо. Мои родители заплатили за небольшой отпуск в качестве награды, что я получил работу. Могу я начать на следующей неделе, а не на этой?" — squeeeeenis.

"Был у нас один парень, его наняли, он прошёл обучение и всё такое прочее. В первый день реальной работы тот пропал на три часа, а потом вернулся не в адеквате. Менеджер нашёл его в проходе в ванной смотрящего на себя в зеркало. Посмотрели на записи с камеры наблюдения — на кадрах он смотрел на себя в зеркало, не отрываясь, полчаса", — пользователь Reddit.

"Некоторое время работал в продуктовом магазине. Новичок достал лобстера из аквариума, снял резинки с его клешней, а затем посадил обратно в аквариум. Это чудо убило всех остальных лобстеров в аквариуме", — professorglock.

Как не наделать ошибок на новой работе? Фото © Freepik

"Был коллега, которого уволили в первые три часа. Он разозлился на покупательницу и швырнул в неё кочаном капусты. Менеджер пришёл и отправил его домой. Парень не был удивлён. Интересный день выдался", — Revolutionary_Oil897.

"Я работаю на стройке. У нас было два новых сотрудника, которые были друзьями. Босс сказал одному из них купить кофе для тех, кто хочет. Он собрал у всех деньги и сказал, что ему нужен друг, ведь заказ получится большой. Они так и не вернулись", — Dendad1218.

"Чувака наняли на время распродажи товара в лавке китайского фарфора. На третий день его работы зашёл менеджер и увидел, как тот просто швыряет коробки с дорогущими чашками и чайниками. Его уволили в тот же момент", — 0bsolescencee.

10 смешных историй об увольнении до первой зарплаты. Фото © Freepik

"19-летнего парня наняли работать в прилавке с морепродуктами. Видел всего два раза перед его пропажей. Спросил коллегу, что случилось. Тот рассказал, что однажды вечером подросток закрыл свой отдел и пошёл на выход. В один момент у него из штанов вывалилось три килограмма крабовых ножек. И всё это произошло прямо на глазах у закрывающего менеджера", — wanderin_fool.

"Новый коллега уходил на десятиминутный перекур каждые минут 40. А затем спросил у управляющего, можно ли ему уйти пораньше, раз он не брал перерыв на обед. Глава ему разрешил — и добавил, что он может не возвращаться", — DantheAlcedo.