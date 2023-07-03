10 ну очень смешных историй о том, как недотёп увольняли до их первой зарплаты
Приходя на новую работу, мы все боимся, что нас выгонят, хотя в реальности это происходит крайне редко. Но есть и те, кого действительно уволили в первые же недели. Собрали 10 историй, чем же они это заслужили.
Вы только что получили работу мечты, но через несколько дней вас неожиданно увольняют? Звучит ужасно. Хотя, когда подобное происходит не с вами, ситуации могут показаться довольно смешными. Собрали 10 реальных историй о людях, которых уволили буквально через несколько недель.
"Подростком я работал в кегельбане. Новенькую девушку уволили через час после того, как она заступила на смену, из-за того, что она специально уронила шар для боулинга на ногу жалующемуся посетителю", — jeff_the_nurse.
"Когда мне было 18, я устроился работать в продуктовый магазин вместе с тремя другими ребятами. Нас всех пригласили на обучение. В первый же день одна девчонка отпросилась пораньше: якобы болела голова. Но, получив освобождение от практики, она взяла тележку и начала наполнять её пивом и ликёром. "Ты что, вечеринку устраиваешь?" — спросил тогда менеджер. Она сказала "Да", даже не пытаясь придумать оправдание. За что и была отправлена домой с пожеланием не возвращаться обратно", — houseat261turnerlane.
Что нужно делать, если вас увольняют до первой зарплаты? Фото © Freepik
"Парень не появлялся ни в первый, ни во второй, ни в третий день. Мне пришлось работать в две смены всё время подряд. Неприкольно. Я ответил на звонок, когда он наконец позвонил на четвёртый день. Он сказал: "Буду честен, я был в Орландо. Мои родители заплатили за небольшой отпуск в качестве награды, что я получил работу. Могу я начать на следующей неделе, а не на этой?" — squeeeeenis.
"Был у нас один парень, его наняли, он прошёл обучение и всё такое прочее. В первый день реальной работы тот пропал на три часа, а потом вернулся не в адеквате. Менеджер нашёл его в проходе в ванной смотрящего на себя в зеркало. Посмотрели на записи с камеры наблюдения — на кадрах он смотрел на себя в зеркало, не отрываясь, полчаса", — пользователь Reddit.
"Некоторое время работал в продуктовом магазине. Новичок достал лобстера из аквариума, снял резинки с его клешней, а затем посадил обратно в аквариум. Это чудо убило всех остальных лобстеров в аквариуме", — professorglock.
Как не наделать ошибок на новой работе? Фото © Freepik
"Был коллега, которого уволили в первые три часа. Он разозлился на покупательницу и швырнул в неё кочаном капусты. Менеджер пришёл и отправил его домой. Парень не был удивлён. Интересный день выдался", — Revolutionary_Oil897.
"Я работаю на стройке. У нас было два новых сотрудника, которые были друзьями. Босс сказал одному из них купить кофе для тех, кто хочет. Он собрал у всех деньги и сказал, что ему нужен друг, ведь заказ получится большой. Они так и не вернулись", — Dendad1218.
"Чувака наняли на время распродажи товара в лавке китайского фарфора. На третий день его работы зашёл менеджер и увидел, как тот просто швыряет коробки с дорогущими чашками и чайниками. Его уволили в тот же момент", — 0bsolescencee.
10 смешных историй об увольнении до первой зарплаты. Фото © Freepik
"19-летнего парня наняли работать в прилавке с морепродуктами. Видел всего два раза перед его пропажей. Спросил коллегу, что случилось. Тот рассказал, что однажды вечером подросток закрыл свой отдел и пошёл на выход. В один момент у него из штанов вывалилось три килограмма крабовых ножек. И всё это произошло прямо на глазах у закрывающего менеджера", — wanderin_fool.
"Новый коллега уходил на десятиминутный перекур каждые минут 40. А затем спросил у управляющего, можно ли ему уйти пораньше, раз он не брал перерыв на обед. Глава ему разрешил — и добавил, что он может не возвращаться", — DantheAlcedo.
Как видите, увольнения до первой зарплаты могут быть довольно смешными. Но это также может быть уроком для всех нас: всегда старайтесь показать себя с лучшей стороны и быть готовыми к работе.
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