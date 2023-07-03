Совсем не как в порно: Плюсы и минусы идеи пригласить в супружескую кровать третьего

Со временем отношения в паре разбиваются о проблемы и быт. Не каждая семья способна поддерживать огонь и страсть, как прежде, спустя десять и больше лет брака. Однако и расстаться готовы не все. Чтобы хоть как-то разнообразить сексуальную жизнь, супруги идут на эксперименты, в том числе приглашают в свою постель третьего. Стоит ли так поступать? Чем опасно впускать в интимную жизнь постороннего человека? Какие плюсы и минусы данной практики существуют, Лайф поинтересовался у сексолога Ирины Барбат.

Сексолог Ирина Барбат. Фото © Предоставлено автором

Секс втроём: аргументы за

По словам специалиста, по статистике, третий человек является эротической, возбуждающей сексуальной фантазией мужчины. Женщины в меньшей степени мечтают о ещё одном участнике. Но если в воображении всё просто, то в реальности есть ряд непростых вопросов, на которые лучше знать ответы до организации этого мероприятия. Говоря о доводах за, можно назвать следующие: во-первых, сексуальная жизнь пары станет куда разнообразней. Во-вторых, партнёры смогут испытать новые ощущения.

Почему после секса втроём супружеская пара чаще распадается? Фото © Shutterstock

Пожалуй, это основные доводы за. Как правило, такие фантазии возникают, когда уже есть налаженная интимная жизнь, но хочется попробовать для себя что-то новое. Сцены секса на троих достаточно популярны в списке порнографических видео. И многих именно такие ролики и толкают на желание пережить подобный опыт. Ведь в них всё так интересно. Но, когда доходит до реальности, многие сталкиваются со сложностями. Ирина Барбат Сексолог

Секс втроём: аргументы против

В реальности сцены, которые вы представляли в своей голове, оказываются далеко не столь необыкновенными и возбуждающими, как казалось. И совсем ничего общего не имеют с порно. Иногда подобный опыт приносит лишь разочарование и неприятное послевкусие. А брак, который хотелось укрепить при помощи смелого эксперимента, и вовсе разваливается. Сексолог называет несколько фактов, почему партнёрам не стоит приглашать третьего к себе в спальню.

1. Неприемлемость для партнёра

Для одного из партнёров такой вид секса может быть просто за гранью допустимого, объясняет эксперт. Причины многообразны. Но в основе лежат установки и убеждения, которыми руководствуется человек. Нередко кто-то из супругов соглашается, только чтобы не обидеть свою вторую половинку. Но по факту идёт в этот процесс через не хочу. Хорошего конца ждать не приходится.

2. Психологическая неготовность

Важным моментом, который стоит обсудить на берегу, является вопрос готовности партнёров видеть друг друга с кем-то посторонним. В процессе может возникнуть ревность, которая не только помешает довести процесс до конца, но и отразится на отношениях в будущем. Появятся претензии и упрёки в дальнейшем. Чтобы этого не произошло, нужно чётко понимать отношение каждого из партнёров к этому вопросу. И проговорить все тонкости, если вдруг проснутся ревностные чувства. Ирина Барбат Сексолог

3. Безопасность

Не стоит забывать и о собственной защите. Приглашая третьего в постель, убедитесь в "чистоте" этого партнёра. Нередки случаи, когда пары не беспокоятся о таких вещах заранее, а потом получают неприятный сюрприз в виде венерических заболеваний, передающихся половым путём. А это перевешивает всё полученное ранее удовольствие.

4. Может превратиться в зависимость

Секс втроём: почему в реальности нет такого удовольствия, которое показывают в порно? Фото © Shutterstock

Такой вид полового акта относят к сильным возбуждающим сценариям. И его частое использование может привести к тому, что иные варианты интима перестанут привлекать и доставлять удовольствие. И чтобы получить сексуальную разрядку, нужно будет постоянно обращаться к помощи третьей стороны. А это не самый простой путь. К тому же существует высокий риск разрыва отношений в паре.