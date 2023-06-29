Как выбрать для себя идеальную секс-игрушку, чтобы достигать самых ярких оргазмов: советы сексолога

Пока ещё отношение к секс-игрушкам остаётся двойственным: одни консервативно против подобного, считая, что для секса хватает одного только любимого человека, а вторые не против экспериментировать. Но есть и ещё одна важная функция таких игрушек — возможность изучать себя и тело, реакции. Поэтому Лайф поговорил с семейным психологом и сексологом Ольгой Царенко о том, как же правильно подобрать для себя секс-девайс.

По словам специалиста, в выборе в первую очередь важно понимать, какой эффект вы хотите получить, и уже на основе этого выбирать. Существуют вагинальные стимуляторы, клиторальные, анальные, многофункциональные.

Я рекомендую выбирать многофункциональные — это игрушки, которые имеют несколько точек и видов стимуляции. Также рекомендую выбирать устройства, которые можно использовать в парном взаимодействии. Ольга Царенко семейный психолог, сексолог

Когда мы используем игрушку — это быстрый способ достижения оргазма. А когда взаимодействие происходит в паре, то, соответственно, мы должны учитывать желания партнёра. По словам психолога Ольги, это затрачивает больше энергии и времени, считается более тяжёлым способом получения удовольствия. С игрушкой всё легче. Но вот какая беда: привыкнув к быстрому результату, человек может начинать избегать реального сексуального контакта, переходить на использование игрушки. Это быстро и менее энергозатратно. Поэтому Ольга Царенко как сексолог предостерегает: мозг будет искать лёгкие пути получения удовольствия. Зная это, надо выбирать парное взаимодействие и уже во время акта близости использовать игрушку, сохранять контакт с партнёром.

Секс-игрушки: польза или вред организму и либидо? Фото © Shutterstock

На что же обратить внимание в самих игрушках? На материал: он должен быть мягким, экологичным, не содержащим вредных компонентов, например фталатов. Ольга Царенко семейный психолог, сексолог

Игрушки — это товар, который по закону о защите прав потребителей невозможно сдать, даже если вы им не пользовались. Так как носит характер индивидуального использования. Поэтому, выбирая, присматривайтесь, чтобы на секс-игрушках были гарантия и сертификат на устройство.

Стоит обратить внимание и на соответствие игрушки вашему уровню чувствительности. Если она высокая, а игрушку вы берёте для низкой, то вы можете испытывать неприятные или даже болезненные ощущения. И наоборот: если у вас низкая чувствительность, а игрушка для высокой, можете просто не почувствовать эффекта. Ольга Царенко семейный психолог, сексолог

Как подобрать для себя идеальную секс-игрушку: правила и лайфхаки? Фото © Shutterstock

Какие бывают самые распространённые секс-девайсы: клиторальные стимуляторы — это вакуумные, вакуумно-волновые стимуляторы. Подходят для использования во время полового акта в паре, а также для девушек, которые не испытывают оргазма от проникновения;

— это вакуумные, вакуумно-волновые стимуляторы. Подходят для использования во время полового акта в паре, а также для девушек, которые не испытывают оргазма от проникновения; кролики и вагинальные стимуляторы идеально подходят для женщин, которые получают удовольствие от проникновения;

и идеально подходят для женщин, которые получают удовольствие от проникновения; анальные стимуляторы подойдут как для женщин, так и для мужчин. Важно выбирать приборы с ограничителями. Используются для тех, кто предпочитает анальное проникновение.