Регион

Уведомления отключены

29 июня, 06:00

10 фотографий котиков, которые одним своим видом могут лечить депрессию

Никто не может отрицать, что котики — одни из самых милых и забавных животных на планете. Их мягкая шёрстка и нежные глазки могут не только очаровывать, но и оказывать положительное влияние на наше психическое здоровье. Собрали 10 тому доказательств.

"Это я каждую субботу пытаюсь отойти от бурной ночки".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"В такие моменты идея стать кошатницей уже не кажется такой уж сумасшедшей".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Непонятно, что это за вид бананов такой, но очень интересно".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Моя депрессия просто испарилась!"

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Закотячимся?"

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Когда пришёл к бабушке".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Только посмотрите на эту вермишельку!"

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Если мои отношения не будут похожи на эти, то зачем они мне такие вообще нужны".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Это я проснулся летом с утра пораньше, чтобы побалдеть под солнышком".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Такой грации человечество ещё не видело!"

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Twitter / Catshealdeprsn

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров