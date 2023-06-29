10 фотографий котиков, которые одним своим видом могут лечить депрессию

"Это я каждую субботу пытаюсь отойти от бурной ночки".

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"В такие моменты идея стать кошатницей уже не кажется такой уж сумасшедшей".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Непонятно, что это за вид бананов такой, но очень интересно".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Моя депрессия просто испарилась!"

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Закотячимся?"

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Когда пришёл к бабушке".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Только посмотрите на эту вермишельку!"

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Если мои отношения не будут похожи на эти, то зачем они мне такие вообще нужны".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Это я проснулся летом с утра пораньше, чтобы побалдеть под солнышком".

Фото © Twitter / Catshealdeprsn

"Такой грации человечество ещё не видело!"