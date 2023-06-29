10 фотографий котиков, которые одним своим видом могут лечить депрессию
Никто не может отрицать, что котики — одни из самых милых и забавных животных на планете. Их мягкая шёрстка и нежные глазки могут не только очаровывать, но и оказывать положительное влияние на наше психическое здоровье. Собрали 10 тому доказательств.
"Это я каждую субботу пытаюсь отойти от бурной ночки".
"В такие моменты идея стать кошатницей уже не кажется такой уж сумасшедшей".
"Непонятно, что это за вид бананов такой, но очень интересно".
"Моя депрессия просто испарилась!"
"Закотячимся?"
"Когда пришёл к бабушке".
"Только посмотрите на эту вермишельку!"
"Если мои отношения не будут похожи на эти, то зачем они мне такие вообще нужны".
"Это я проснулся летом с утра пораньше, чтобы побалдеть под солнышком".
"Такой грации человечество ещё не видело!"
Животные/ домашние питомцы
Twitter / Catshealdeprsn