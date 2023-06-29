12-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 29 июня

29 июня отмечается народный праздник Тихон Тихий. А Церковь в этот день вспоминает святителя Тихона, епископа Амафунтского. Согласно истории, святой родился на Кипре, в городе Амафунте, и ещё в юности был наделён даром творить чудеса. Также он прославился своей щедростью и добротой, никогда не отказывал в помощи и активно искоренял язычество на Кипре, уничтожал идольские святилища и проповедовал христианство.

Чего ждать от 12-х лунных суток, 29 июня 2023 года

Чего ожидать от 29 июня 2023 года, 12-х лунных суток? Фото © Shutterstock

В 16:44 по московскому времени начнутся 12-е лунные сутки, до этого времени царствовать ещё будут 11-е. В целом это благоприятный период, хотя и довольно пассивный, когда следует побыть наедине с собой и познать себя и окружающий мир, подумать о делах духовных. Стихией дня является Дерево, счастливым числом — тройка, а вот одежду следует выбирать в голубом, лазоревом и цвете морской волны.

12-му лунному дню сопутствуют череп, сердце, чаша Грааля. Они символизируют любовь, что посылается прямиком в человеческие души, сострадание к слабым и нуждающимся. Обереги 29 июня: перламутр, лазурит, жёлтый коралл и розовый жемчуг. Звёзды советуют оказывать помощь любому, кто окажется у вас на пути. За это в будущем будет ждать награда.

12-й лунный день: что можно делать 29 июня 2023 года

Что можно делать в 12-й лунный день, 29 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Как прожить 29 июня, чтобы обрести счастье, удачу и познать себя? Вселенная встанет на вашу сторону, если вы не станете ей противоречить. Рассказываем, чем лучше всего сегодня заняться. Отличное время, чтобы проявить свою щедрость: займитесь благотворительностью, дайте милостыню нуждающемуся, покормите бездомную собаку.

Также не забудьте в 12-е лунные сутки позвонить родителям, порадовать их добрым словом. Не забывайте о семье, купите подарок ребёнку, скажите приятное партнёру.

Сходите в церковь, произнесите молитву Богу, скажите спасибо за всё, что он даровал: дом, семью, хорошую работу, возможность жить, дышать. Важно не столько просить о чём-то, сколько именно благодарить, тогда можно ожидать изменений к лучшему.

12-й лунный день идеально подходит для отдыха на природе. Там в покое и умиротворении появится шанс приобщиться к прекрасному, насладиться красотой и подумать о духовном, поговорить с Богом.

Если вы с кем-то поссорились, то это чудесное время для примирения. Не надо бояться, смело идите первым навстречу.

Что касается народного праздника, то в Тихонов день следует помолиться святому Тихону и попросить его о здоровье. Особенно он помогает избавиться от зубной боли.

Хорошо заняться уборкой, ремонтом, перестановкой, работой в огороде.

День в целом благоприятен для труда. Любая активная деятельность увенчается успехом.

Что нельзя делать в 12-й день лунного календаря, 29 июня 2023 года

Что нельзя делать в 12-й лунный день, 29 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Запреты, которые стоит соблюдать в 12-е лунные сутки, следующие: Не надо самостоятельно пытаться свернуть гору. Результата не будет, только надорвётесь. Сегодня работают высшие силы, правильнее обратиться за помощью к ним.

Запрещается обманывать, завидовать, строить коварные планы, Вселенная разозлится особенно сильно, и вас настигнет кара.

В 12-й день лунного календаря нельзя плакать, жалеть себя, думать о дурном, что когда-то произошло в прошлом. Иначе это приведёт к затяжной депрессии.

Категорически не разрешается ввязываться в конфликты, последствия могут быть куда крупнее, чем кажется, и даже повлиять на всю вашу жизнь в целом.

Нежелательно в 12-й лунный день разбивать посуду или проливать воду. Это плохая примета, предупреждающая, что вы следуете не тем путём. Надо остановиться и переосмыслить собственную жизнь.

Не следует 29 июня приглашать на свидание, просить руки, съезжаться с любимым человеком, устраивать свадьбы. Иначе отношения быстро закончатся.

Нельзя сегодня долго спать, отлынивать от работы. Святой недолюбливает лентяев и обязательно накажет их.

Согласно приметам, 29 июня нельзя использовать муку. Это приведёт к проблемам с деньгами.

Запрещалось также ссориться, кричать, затаивать обиду. Всё могло вылиться в длительный конфликт, который не так-то просто будет решить.