Катя Лель подалась в масоны и рассказывает не только про НЛО, спасшее Землю, но и как рептилоиды украли её зубы

Певица Катя Лель уже давно хорошенько постаралась над своим образом городской сумасшедшей и продолжает трудиться до сих пор. На этот раз она дала интервью Давиду Виннеру в передаче "Историс. Откройте, Давид!", где поделилась информацией о том, кто управляет Землёй, существуют ли рептилоиды и не только. Ещё наконец-то открылась тайна, кто же спас планету от ядерной войны. Вы не поверите, это были пришельцы.

Катя Лель на передаче "Историс. Откройте, Давид!" рассказывает о рептилоидах. Фото © YouTube / "Историс. Откройте, Давид!"

Как заявила Катя, Бог создал высшие цивилизации, а они в свою очередь уже создали нас. Именно эти существа, ничем не отличимые от человека, но при этом на миллионы лет более развитые, и являются нашими владельцами. Информацию невежественным людям о себе пришельцы пытаются донести посредством книг и фильмов фантастической направленности. И, утверждает певица, уже не за горами тот день, когда человечество будет полностью готово к тому, чтобы поверить в их существование и принять этот факт.

"[Землёй управляют] высшие цивилизации. Это другое измерение. Их есть большое количество. Есть плеядеанцы, есть арктурианцы, есть люсиане, есть андромедианцы — их огромное количество. Это и измерение, и планета", — поведала людям исполнительница хита "Мой мармеладный".

Существуют ли рептилоиды? Что говорит Катя Лель? Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Также, по словам Кати, рептилоиды — это правда. Но большинство пока не способно их узнать, так как наше сознание к этому не готово. Новые знания шокируют, потому люди отрицают существование подобной расы. Но в один день всё изменится. Певица Катя Лель утверждает, что уже процесс запущен.

"Они уже проявляются. Если раньше только они 30 лет назад у меня зубы забрали без боли, без крови, для чего, да, странно, с чего вдруг? Это было шоковым состоянием для меня и по сей день. То сегодня они уже начинают проявляться в нашем материальном мире. Совсем скоро они будут также сидеть с нами рядом, как мы с вами. Они могут перевоплощаться", — обещает Лель.

Катя Лель совсем сошла с ума и всем рассказывает про существование инопланетян. Фото © Shutterstock

Есть красивые цивилизации, не очень и совсем страшные, как рассказывает артистка. А вот на то, добрые или плохие эти создания, знаменитость констатирует, что всё относительно. Ведь, как и нами, пришельцами правят и свет, и тьма. И вопрос лишь в том, что перевесит.

И тогда ведущий не сдержался и спросил, почему, глядя на то, как человечество медленно идёт к концу, высасывает ресурсы планеты, устраивает войны, но при этом не может развить цивилизацию до уровня, когда не придётся никого убивать, наши создатели ничего не предпринимают. Катя ответила, что не раз задавала уже инопланетным сущностям такие вопросы.

Зачем инопланетяне украли зубы Кати Лель? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

"Конечно, нами играют, нас проверяют. И по вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск полного уничтожения планеты, то уже несколько раз — доказательства имеются, эта информация есть у людей знающих — они спасали от ядерной войны человечество, и не раз. <...> Они нам почему-то дают этот шанс проявить себя. Всё в наших силах. Вот поверьте, мы с вами можем спасти друг друга <...> и помочь этому миру ", — объяснила позицию невмешательства внеземного разума исполнительница.

Как заявляет Катя Лель в передаче "Историс. Откройте, Давид!", люди не просто так созданы добрыми и злыми. В мире должен быть баланс света и тьмы, равновесие. Человеку дана возможность прийти к осознанию самого себя, познанию истинных ценностей Вселенной. Ведь, не познав плохого, нельзя прийти к духовному пути.