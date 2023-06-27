Астролог раскрыла, под какими знаками зодиака рождаются самые непослушные дети

Под знаками Близнецов и Водолея рождаются самые неуправляемые дети, а ещё непросто сладить будет с мальчиками, у которых огненные знаки зодиака. Об этом сообщила астролог Ольга Сохолтуева.

Она рассказала, что дети со знаком Весов будут самыми послушными в сравнении с представителями остальных воздушных знаков — Близнецов и Водолеев. Весам свойственно искать компромиссы и считаться с чужим мнением, в то время как Водолеи предпочитают опираться на собственный опыт, будучи по природе своей свободолюбивыми личностями и экспериментаторами. А вот с Близнецами есть способ договориться — они проявляют покладистость в тех случаях, когда взрослым удалось их заинтересовать, например, рассказав какую-то полезную информацию или ответив на важные для них вопросы.

"Если говорить только про мальчиков, совершенно непослушными можно назвать всю тройку огненных знаков — Овны, Львы и Стрельцы. Они упёртые и верят только тому, что проверили на своём опыте. При этом девочки вполне послушные и могут обладать достаточно мягким характером", — поделилась Сохолтуева в беседе с "Москвой 24".

Самыми покладистыми обычно бывают дети знаков Земли — то есть Девы, Козероги и Тельцы, объяснила астролог. Им нравится слушать взрослых, эти дети хорошо усваивают полезную информацию и используют её, уже опираясь на личный опыт. Послушными можно назвать и Раков с Рыбами — представителей водной стихии. Но для знаков Воды существует исключение — противоречивый Скорпион, который, несмотря на свою водную природу, вобрал очень многое от стихии Огня. Дети-Скорпионы будут слушать только тех людей, которые заработали в их глазах авторитет и смогли наладить связь с ними.