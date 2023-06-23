Овны раздражительны, а тельцы ленивы: Названы главные недостатки мужчин каждого знака зодиака

Эгоизм, нерешительность, раздражительность и другие недостатки могут быть определены звёздами в характере мужчин. Об этом рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с "Вечерней Москвой".

Овны недоброжелательны, раздражительны и спонтанны. Их легко разозлить, когда что-то идёт не по их плану. Мужчины этого знака зодиака упёртые, поэтому могут пренебрежительно начать относиться к мыслям и идеям других людей. А способность брать на себя ответственность чревата принятием необдуманных или поспешных решений, о которых они даже могут пожалеть. Тельцы обладают такими недостатками, как нерешительность, асоциальность и лень. Мужчины этого знака практичны, поэтому у них может появиться потребность избегать любого риска проводить время в одиночестве. О лени Тельцы могут забыть, если речь пойдёт о деньгах, ведь они ценят материальные блага.

Близнецы — болтливые и общительные, поэтому часто повторяются. При этом мужчины этого знака зодиака лгут, приукрашивают и плохо слушают других. Очень чувствительные Раки склонны к истерикам и подавленности, если им что-то не нравится. Они боятся отделяться от родителей, также им тяжело расслабиться. По словам таролога, у Львов есть склонность к тщеславию, им свойственно чрезмерно подчёркивать уверенность в своей крутизне.

Девы, как оказалось, скучные, дотошные и придирчивые. Им свойственна рутина, мужчины могут сильно придираться к недостаткам других, а ещё иметь большую потребность в том, чтобы узнать все детали, прежде чем что-то сделать. Мужчины, родившиеся под знаком Весов, стремятся быть максимально приятными в общении, из-за чего часто оказываются нерешительными, что раздражает окружающих. Они избегают конфликтов и легко отвлекаются. Скорпионы же склонны к манипуляциям. Их страсть может превратиться в гнев в вопросах, связанных с деньгами и сексом, если они не получают желаемого. Также им свойственна месть.

Энергичные и громкие Стрельцы любят делиться мудростью и философией, даже когда их не спрашивают. А ещё они могут менять идеи и ценности, из-за чего кажутся непредсказуемыми. Козероги — трудяги, чья общественная репутация и образ очень важны для них самих. Они чрезмерно самоуверенны, кроме того, им не хватает эмпатии по отношению к другим людям. Нетерпеливые и упрямые Водолеи способны критически мыслить, поэтому могут расстраиваться, если другие не разделяют их мнение. И наконец, Рыбы — мечтатели, проецирующие вину на других. Мужчины, родившиеся под этим знаком зодиака, берут на себя чужие проблемы и непрактичны.