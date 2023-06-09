Астролог раскрыла, какие знаки зодиака свернут горы, работая в одной команде

Легче всего сдружиться в одном коллективе удаётся представителям знаков зодиака одной стихии, но максимально эффективным будет тот коллектив, где работают люди разных стихий. Об этом рассказала в разговоре с "Москвой 24" астролог Евгения Шустина.

Буквально с полуслова понимают друг друга огненные знаки. Они схватывают идею на лету и быстро берутся за дело. А представители земной стихии прекрасно внедряют то, что придумали до них. У воздушных знаков зодиака хорошо подвешен язык, поэтому они отлично работают вместе там, где надо вести переговоры или налаживать взаимодействие.

"Но лучше всего воздушные знаки срабатываются в ситуациях, когда это сотрудники разных отделов, которые трудятся над одним проектом. Или, например, если они представляют компании, которые взаимодействуют, чтобы находить новых клиентов", — отметила астролог.

Представители водной стихии тоже прекрасно работают вместе. По словам Шустиной, это специалисты, готовые протянуть руку помощи и сделать работу других комфортной: к ним обращаются, если надо в чём-то разобраться или улучшить. Однако если представители одной стихии долго работают в тандеме, они начинают друг другу надоедать, причём в работе они обычно делают похожие ошибки. Поэтому идеальными коллегами будут знаки, дополняющие друг друга.

По словам астролога, Овны сработаются с Близнецами и Водолеями, а Тельцы подойдут Ракам и Рыбам. Близнецы дополняют Овнов и Львов, Раки — Тельцов и Дев, Львы — Близнецов и Весов, а Девы — Раков и Скорпионов. Весам больше всего подходят Львы и Стрельцы, а Скорпионам — Девы и Козероги. Стрельцы уживутся с Весами и Водолеями, а Козероги — с Рыбами и Скорпионами. Для Водолеев идеальными напарниками станут Стрельцы и Овны, а Рыбы поладят с Тельцами и Козерогами.