Таролог рассказала, кто этим летом встретит вторую половинку и что для этого нужно сделать

У представителей каждого знака зодиака будут шансы этим летом встретить свою любовь. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала таролог, психолог, нумеролог Виктория Крылова.

По её словам, Девы смогут этим летом встретить вторую половинку и вступить в брак. Однако для этого они должны прислушаться к совету карт жить на позитивной волне и с улыбкой на лице. Негативное настроение сделает только хуже: есть риск провести весь сезон в одиночестве. Овнам карты обещают судьбоносную встречу. Представителям этого знака зодиака следует присмотреться к коллегам или к тем, с кем они знакомятся в общественных местах.

"У Водолеев этим летом будут интересные знакомства, у девушек могут появиться состоятельные поклонники. Совет от карт — радуйтесь встречам, посещайте фестивали, концерты. И перестаньте всех сравнивать с первой любовью", — рекомендует Крылова

Что касается Близнецов, то одиноким сделают предложение, а семейных ждёт счастье. А ещё у них будет возможность удачно переехать в другое место или же купить недвижимость. Стрельцам этим летом суждено обрести настоящую любовь, но только если они выйдут из зависимых отношений и откроют глаза. Карты призывают их избавиться от надуманных страхов и посмотреть по сторонам.

Одинокие Раки встретят будущего спутника жизни, семейным же следует проявить внимательность, ибо возможны конфликты и измены. Львам прогнозируется счастье. Однако они должны разобраться в любовном треугольнике и расставить приоритеты: с кем дружить и кого любить. А Скорпионов ждут этим летом тусовки, флирт и курортные романы. При этом придётся сделать некий важный выбор. У девушек-скорпионов, отмечает Крылова, в это время высок шанс незапланированной беременности.

"Рыбы этим летом будут нарасхват на вечеринках и в гостях, там они с большой вероятностью и закрутят страстный роман. Однако карты советуют включить холодный рассудок и быть избирательнее в общении", — рассказала таролог.

Тельцы летом обзаведутся надёжным партнёром, но придётся принять решение: в какие отношения перерастёт эта встреча. Карты призывают делать выбор честно и по любви. Весы могут встретить богатого партнёра, но для этого им нужно уйти от скучных отношений и не сопротивляться новому, проявлять активность. В жизни Козерогов могут произойти яркие перемены. Однако им следует выключить свою пессимистичность, перестать заниматься рутинными бытовыми делами, иначе есть риск провести это лето в одиночестве.