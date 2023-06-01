"Они счастливы": Названы знаки зодиака, которые встретят любовь в июне

Если вы долгое время не можете встретить свою вторую половинку, вспомните, когда вы родились, — возможно, именно в начале лета у вас получится найти любовь. Астролог Анна Барбашина рассказала о знаках зодиака, которым особенно повезёт в июне.

В первую очередь она обратила внимание на Тельцов. По словам эксперта, представители этого знака зодиака будут чувствовать любовь и смогут дарить её партнеру. Романтика полностью овладеет и мыслями Дев. Здесь конфетно-букетный период в самом разгаре. Жизнь Весов также заиграет новыми красками.

"Здесь приятные неожиданности, романтические встречи, новые знакомства. Они счастливы", — отметила Барбашина в беседе с РИА ФАН.

Упомянула она и Водолеев. Тем, кто уже нашёл свою любовь, стоит в очередной раз убедиться в правильности выбора. А для одиноких представителей этого знака первый месяц лета сулит романтические приключения.