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1 июня, 14:17

"Они счастливы": Названы знаки зодиака, которые встретят любовь в июне

Астролог Барбашина: Июнь для Тельцов станет месяцем любви и романтических встреч

Если вы долгое время не можете встретить свою вторую половинку, вспомните, когда вы родились, — возможно, именно в начале лета у вас получится найти любовь. Астролог Анна Барбашина рассказала о знаках зодиака, которым особенно повезёт в июне.

В первую очередь она обратила внимание на Тельцов. По словам эксперта, представители этого знака зодиака будут чувствовать любовь и смогут дарить её партнеру. Романтика полностью овладеет и мыслями Дев. Здесь конфетно-букетный период в самом разгаре. Жизнь Весов также заиграет новыми красками.

"Здесь приятные неожиданности, романтические встречи, новые знакомства. Они счастливы", — отметила Барбашина в беседе с РИА ФАН.

Упомянула она и Водолеев. Тем, кто уже нашёл свою любовь, стоит в очередной раз убедиться в правильности выбора. А для одиноких представителей этого знака первый месяц лета сулит романтические приключения.

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Ранее Лайф писал, мужчинам каких знаков зодиака никогда не стать романтиками. Подробнее об этом рассказала астролог Евгения Шустина.

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Shutterstock

Никита Осипов
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