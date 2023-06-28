"Бабуля была нарасхват": Слава шокировала историей об интимном "приключении" с Орландо Блумом

Российская исполнительница Анастасия Сланевская, более известная как певица Слава, вогнала подписчиков в ступор очередным откровением. Как известно, не так давно артистка стала бабушкой и, видимо, на этой почве начала грезить о былых деньках, когда пользовалась колоссальной популярностью у представителей сильного пола. Знаменитость вспомнила своё выступление на свадьбе в Форосе с Дженнифер Лопес и похвасталась, что знакома с огромным количеством иностранных и, в частности, голливудских звёзд. И жертвами её шарма и обаяния в том числе пали Орландо Блум и Саймон Ле Бон.

"Ко мне как-то на вечеринке, был благотворительный вечер в Лондоне у Горбачёва, приставал даже Орланду Блум и Саймон, солист группы Duran Duran. Ой, бабуля была нарасхват, просто невозможно!" — рассказала Слава и даже взвизгнула от восторга из-за приятных воспоминаний.

Певица Слава рассказала о флирте с Орландо Блумом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

Анастасия большую часть жизни состояла в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилецким, который старше её на 28 лет. Мужчина сильно помог звезде с карьерой, спонсируя проекты Славы. И хотя девушку часто обвиняли в расчёте, сама она утверждала, что полюбила предпринимателя вовсе не из-за денег, а за его чуткость и заботливость — и очень счастлива. Однако в прошлом году пара всё же рассталась, и исполнительница заявила, что свободна и готова к новым приключениям.

В итоге Слава решила, что всё, что было раньше, всего лишь приятные воспоминания. Куда важнее сегодняшний день. "Ну, поддаваться прошлому плохо, будем поддаваться настоящему. Сейчас бабуля тоже нарасхват!" — заключила радостно звезда.

Какие отношения связывают Славу и Орландо Блума? Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Слава — российская певица, актриса, телеведущая. Она пишет собственные песни и не раз становилась лауреатом премий "Золотой граммофон", "Песня года" и других. Жизнь не всегда была к ней благосклонна: девушка рано вышла замуж и воспитывала дочь одна. Сейчас Слава популярная исполнительница, которая всегда готова порадовать своих фанатов новой мелодией или эпатажной историей. Подробнее о певице можно узнать на сайте uznayvse.ru.