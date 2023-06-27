Змея-Лобода попыталась отделаться извинениями и замять скандал с чуть ли не нападением на антифанатку

Бывает, что у некоторых артистов вырастает гигантское самомнение и начинается звёздная болезнь. На этот раз одним из явных представителей обожествления себя стала Светлана Лобода, окончательно отрёкшаяся от России и теперь считающая себя только украинкой. Поэтому катает по старой родине с концертами да благотворительными акциями.

Но какая неожиданность, даже на самой Украине нашлись те, кто не был рад ни Лободе, ни её музыкальным благотворительным акциям. На последнем концерте в одном из городов прямо во время выступления антифанатка устроила одиночный пикет. Девушка никому не мешала, не выкрикивала лозунгов, а просто стояла с плакатом "Харьков без Лободы".

Лобода словесно напала на активистку с плакатом на концерте в Харькове. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Увидев это, Лобода взорвалась ненавистью и сначала агрессивно поцеловала протестующую в щёку и якобы прошла мимо. Но не смогла стерпеть подобной наглости, поэтому вернулась к своей непоклоннице и начала с явными угрозами в голосе спрашивать, кто её прислал.

"Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Ну кто деньги тебе дал? Кто?" — это Лобода говорила в микрофон. Потом убрала его и начала лично о чём-то переговариваться с активисткой. И, судя по напряжённой шее певицы и изменившемуся взгляду девушки с плакатом, видимо, начала угрожать самой страшной расправой.

Вот только исполнить свои же слова певица Лобода, устроившая скандал в Харькове, не успела. Пришлось оправдываться и пытаться списать агрессию на яркие эмоции от концерта и всего того, что Светлана делает. Ведь она "была взволнована, не подумала". И вообще, Лобода в своих глазах уже практически святая: с концертами в такое непростое время разъезжает, хлопцев подбадривает — и даже на улицах просто так поёт. Как её можно не любить?!

Певице Лободе пришлось извиняться за свои действия и умолять не подавать на неё в суд. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial