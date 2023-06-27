"Воскресшего" певца Шарлота простят признать иноагентом
"Зов народа" обратился в Минюст с просьбой признать певца Шарлота иноагентом
Певец Шарлот восстал из мёртвых и в знак протеста сжёг российский паспорт. Фото © Instagram (запрещён на территории России) / sharl.ot
Участники общественного движения "Зов народа" просят признать 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) иноагентом после его оскорбительного поста про российскую власть. Копия обращения активистов к Министерству юстиции есть в распоряжении Лайфа.
В новом посте исполнитель заявляет, что сбежал из страны и публично сжигает паспорт гражданина РФ, при этом зачитав обращение в адрес Украины с просьбой предоставить возможность переехать в Киев и давать там концерты.
"Не исключено, что переезд предоставят и с заработанных средств на концертах Шарлот будет оказывать поддержку ВСУ, как это ранее делали и другие сбежавшие звёзды российской эстрады", — полагают авторы обращения.
"Зов народа" утверждает, что действия Шарлота следует трактовать как дискредитирующие и антироссийские.
"В связи с этим просим признать Эдуарда Шалота иностранным агентом и ограничить въезд на территорию Российской Федерации", — сказано в письме.
Отметим, что певец Шарлот больше известен своими хайповыми выходками, чем песнями. В начале года, к примеру, он разместил в соцсетях сообщение о собственной смерти, после чего, к слову, его выступление подорожало почти в три раза. Затем он переключился на политику и начал публиковать провокационные посты, один из которых ранее уже заинтересовал полицию.