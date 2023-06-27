"Воскресшего" певца Шарлота простят признать иноагентом

Участники общественного движения "Зов народа" просят признать 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) иноагентом после его оскорбительного поста про российскую власть. Копия обращения активистов к Министерству юстиции есть в распоряжении Лайфа.

В новом посте исполнитель заявляет, что сбежал из страны и публично сжигает паспорт гражданина РФ, при этом зачитав обращение в адрес Украины с просьбой предоставить возможность переехать в Киев и давать там концерты.

"Не исключено, что переезд предоставят и с заработанных средств на концертах Шарлот будет оказывать поддержку ВСУ, как это ранее делали и другие сбежавшие звёзды российской эстрады", — полагают авторы обращения.

"Зов народа" утверждает, что действия Шарлота следует трактовать как дискредитирующие и антироссийские.