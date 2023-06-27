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27 июня, 09:38

"Воскресшего" певца Шарлота простят признать иноагентом

"Зов народа" обратился в Минюст с просьбой признать певца Шарлота иноагентом

<p>Певец Шарлот восстал из мёртвых и в знак протеста сжёг российский паспорт. Фото © Instagram (запрещён на территории России) / sharl.ot </p>

Певец Шарлот восстал из мёртвых и в знак протеста сжёг российский паспорт. Фото © Instagram (запрещён на территории России) / sharl.ot

Участники общественного движения "Зов народа" просят признать 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) иноагентом после его оскорбительного поста про российскую власть. Копия обращения активистов к Министерству юстиции есть в распоряжении Лайфа.

В новом посте исполнитель заявляет, что сбежал из страны и публично сжигает паспорт гражданина РФ, при этом зачитав обращение в адрес Украины с просьбой предоставить возможность переехать в Киев и давать там концерты.

"Не исключено, что переезд предоставят и с заработанных средств на концертах Шарлот будет оказывать поддержку ВСУ, как это ранее делали и другие сбежавшие звёзды российской эстрады", — полагают авторы обращения.

"Зов народа" утверждает, что действия Шарлота следует трактовать как дискредитирующие и антироссийские.

"В связи с этим просим признать Эдуарда Шалота иностранным агентом и ограничить въезд на территорию Российской Федерации", — сказано в письме.

К "воскресшему" певцу Шарлоту пришла полиция из-за новой выходки ради славы

К "воскресшему" певцу Шарлоту пришла полиция из-за новой выходки ради славы

Отметим, что певец Шарлот больше известен своими хайповыми выходками, чем песнями. В начале года, к примеру, он разместил в соцсетях сообщение о собственной смерти, после чего, к слову, его выступление подорожало почти в три раза. Затем он переключился на политику и начал публиковать провокационные посты, один из которых ранее уже заинтересовал полицию.

Марина Калегина
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