К "воскресшему" певцу Шарлоту пришла полиция из-за новой выходки ради славы

Полиция организовала проверку в отношении 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) после его оскорбительного поста про российскую власть в соцсети. С жалобой обратилось общественное движение "Зов народа", пишет SHOT.

"Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка", — пояснил председатель объединения Сергей Зайцев.

По мнению общественников, слова певца носят оскорбительный и провокационный характер. Авторы обращения уверены, что речь идёт как минимум о хулиганстве.