К "воскресшему" певцу Шарлоту пришла полиция из-за новой выходки ради славы
Полиция проверит певца Шарлота после его оскорблений в адрес руководства РФ
Певец Шарлот. Фото © Instagram (запрещён на территории России) / sharl.ot
Полиция организовала проверку в отношении 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) после его оскорбительного поста про российскую власть в соцсети. С жалобой обратилось общественное движение "Зов народа", пишет SHOT.
"Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка", — пояснил председатель объединения Сергей Зайцев.
По мнению общественников, слова певца носят оскорбительный и провокационный характер. Авторы обращения уверены, что речь идёт как минимум о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в России стали отменять концерты музыкальной группы Animal ДжаZ, музыкантов которой ранее призвали признать иноагентами. Группа уезжала в Израиль, но вернулась заработать на гастролях в РФ.