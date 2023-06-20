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20 июня, 15:04

К "воскресшему" певцу Шарлоту пришла полиция из-за новой выходки ради славы

Полиция проверит певца Шарлота после его оскорблений в адрес руководства РФ

<p>Певец Шарлот. Фото © Instagram (запрещён на территории России) / sharl.ot</p>

Певец Шарлот. Фото © Instagram (запрещён на территории России) / sharl.ot

Полиция организовала проверку в отношении 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) после его оскорбительного поста про российскую власть в соцсети. С жалобой обратилось общественное движение "Зов народа", пишет SHOT.

"Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями, по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка", — пояснил председатель объединения Сергей Зайцев.

По мнению общественников, слова певца носят оскорбительный и провокационный характер. Авторы обращения уверены, что речь идёт как минимум о хулиганстве.

Выступление "умершего" певца Шарлота подорожало почти в три раза

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Ранее сообщалось, что в России стали отменять концерты музыкальной группы Animal ДжаZ, музыкантов которой ранее призвали признать иноагентами. Группа уезжала в Израиль, но вернулась заработать на гастролях в РФ.

Татьяна Миссуми
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