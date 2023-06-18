В России начали отменять концерты Animal ДжаZ
Во Владивостоке отменили концерт Animal ДжаZ после обращения общественников в СК
Концерт группы Animal ДжаZ. Обложка © VK / Animal ДжаZ
В России стали отменять концерты музыкальной группы Animal ДжаZ, музыкантов которой ранее призвали признать иноагентами. Об этом сообщает SHOT.
Как сообщили телеграм-каналу организаторы концерта группы во Владивостоке, запланированное на сегодня выступление коллектива уже отменено. Тур по России постепенно сходит на нет после призыва общественников из "Зова народа" признать Animal ДжаZ и лидера группы Александра Красовицкого иностранными агентами. Указывается, что после объявления частичной мобилизации группа давала концерты в Израиле, но недавно вернулась в Россию для гастролей. Пока не известно, состоится ли запланированное на 15 июля выступление в Москве.
Напомним, о том, что Красовицкого и других музыкантов группы Animal ДжаZ могут признать иноагентами, стало известно накануне. Участники коллектива высказывались против России ещё в 2014 году. Тогда Красовицкий в интервью украинским СМИ заявлял, что группа не будет выступать в Крыму, "пока его не вернут Украине". А после начала СВО музыканты называли Россию "токсичной" и "абьюзерской" и в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы" "Без бою".