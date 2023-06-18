В России начали отменять концерты Animal ДжаZ

В России стали отменять концерты музыкальной группы Animal ДжаZ, музыкантов которой ранее призвали признать иноагентами. Об этом сообщает SHOT.

Как сообщили телеграм-каналу организаторы концерта группы во Владивостоке, запланированное на сегодня выступление коллектива уже отменено. Тур по России постепенно сходит на нет после призыва общественников из "Зова народа" признать Animal ДжаZ и лидера группы Александра Красовицкого иностранными агентами. Указывается, что после объявления частичной мобилизации группа давала концерты в Израиле, но недавно вернулась в Россию для гастролей. Пока не известно, состоится ли запланированное на 15 июля выступление в Москве.