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18 июня, 06:52

В России начали отменять концерты Animal ДжаZ

Во Владивостоке отменили концерт Animal ДжаZ после обращения общественников в СК

<p>Концерт группы Animal ДжаZ. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-2571?z=photo-2571_457253884/photos-2571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Animal ДжаZ</a></p>

Концерт группы Animal ДжаZ. Обложка © VK / Animal ДжаZ

В России стали отменять концерты музыкальной группы Animal ДжаZ, музыкантов которой ранее призвали признать иноагентами. Об этом сообщает SHOT.

Как сообщили телеграм-каналу организаторы концерта группы во Владивостоке, запланированное на сегодня выступление коллектива уже отменено. Тур по России постепенно сходит на нет после призыва общественников из "Зова народа" признать Animal ДжаZ и лидера группы Александра Красовицкого иностранными агентами. Указывается, что после объявления частичной мобилизации группа давала концерты в Израиле, но недавно вернулась в Россию для гастролей. Пока не известно, состоится ли запланированное на 15 июля выступление в Москве.

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Напомним, о том, что Красовицкого и других музыкантов группы Animal ДжаZ могут признать иноагентами, стало известно накануне. Участники коллектива высказывались против России ещё в 2014 году. Тогда Красовицкий в интервью украинским СМИ заявлял, что группа не будет выступать в Крыму, "пока его не вернут Украине". А после начала СВО музыканты называли Россию "токсичной" и "абьюзерской" и в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы" "Без бою".

Светлана Оперук
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