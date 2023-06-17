Лидера Animal ДжаZ Красовицкого и музыкантов группы могут признать иноагентами

Группу Animal ДжаZ и её лидера Александра Красовицкого требуют признать иноагентами и отменить их концерты в РФ из-за антироссийских высказываний. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

По его данным, музыканты ранее называли Россию "токсичной" и "абьюзерской" и в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы". При этом сейчас идёт их тур по российским городам. Отмечается, что участники Animal ДжаZ начали высказываться против России ещё в 2014 году. Тогда Красовицкий в интервью украинским СМИ заявлял, что коллектив не будет выступать в Крыму, "пока его не вернут Украине". После объявления о частичной мобилизации музыканты уехали в Израиль и начали давать концерты там.

Но теперь они вернулись в Россию и активно гастролируют по городам. Завтра у них концерт во Владивостоке, а на 15 июля запланировано выступление Animal ДжаZ в Москве. В СК РФ и Минкульт обратились общественники из движения "Зов народа". Они требуют отменить концерты, чтобы петербургская рок-группа перестала зарабатывать в "абьюзерской" России. Также активисты просят проверить артистов на наличие возможных оснований для признания их иноагентами.