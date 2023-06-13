Сбежавшего в Израиль московского ресторатора призвали проверить на спонсорство ВСУ

Владельца трёх московских баров Даниила Гольдмана призывают проверить на предмет дискредитации Вооружённых сил России и финансирования украинских войск. Как сообщает SHOT, причина — высказывания ресторатора и политика его заведений, в которых, в частности, гости поднимают антироссийские тосты.

По информации телеграм-канала, соответствующее обращение в Генпрокуратуру и СКР направили общественники из движения "Зов народа". В их письме говорится, что в Москве у Гольдмана сразу три бара: Zionist, Mitzva Bar и The Bix. В соцсетях ресторатор не стесняется высказываться против СВО. Также он поддерживает легион "Свобода России"*, члены которого участвовали в атаках на Белгородскую область, и является сторонником Алексея Навального.

Сам Гольдман с начала СВО вместе с супругой Софией переехал в Израиль, где уже открыл новые заведения. При этом платить налоги за московские бары ресторатор не желает. По итогам 2022 года у него имеется задолженность перед ФНС. В связи с этим "Зов народа" потребовал проверить бизнес Гольдмана и возбудить уголовные дела, а также ограничить доступ ресторатора к его активам в России.

Ранее Лайф сообщал, что общественники призвали проверить юмориста Максима Галкина** на спонсорство терроризма. Поводом стал последний концерт, где комик просил не снимать его выступление на телефон: якобы за это концертный зал может оштрафовать организаторов, которые являются "замечательными ребятами с Украины".