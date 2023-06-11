Общественники призвали проверить Рому Зверя на спонсорство ВСУ

Лидера группы "Звери" Романа Билыка, больше известного под сценическим именем Рома Зверь, требуют проверить за высказывания против специальной военной операции и на предмет финансирования Вооружённых сил Украины, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, соответствующее обращение генпрокурору России Игорю Краснову направили общественники из Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. В письме, в частности, говорится, что ещё в марте 2022 года 45-летний Билык и члены его группы выступили против СВО, а после 2014 года музыканты отказались от концертов в Крыму.

"Билык неоднократно заявлял, что он вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших", — говорится в заявлении общественного движения.