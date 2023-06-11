Общественники призвали проверить Рому Зверя на спонсорство ВСУ
Рома Зверь. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Лидера группы "Звери" Романа Билыка, больше известного под сценическим именем Рома Зверь, требуют проверить за высказывания против специальной военной операции и на предмет финансирования Вооружённых сил Украины, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, соответствующее обращение генпрокурору России Игорю Краснову направили общественники из Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. В письме, в частности, говорится, что ещё в марте 2022 года 45-летний Билык и члены его группы выступили против СВО, а после 2014 года музыканты отказались от концертов в Крыму.
"Билык неоднократно заявлял, что он вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших", — говорится в заявлении общественного движения.
Отметим, что Роман Билык родился в Таганроге, в школьные годы — с 1989-го по 1993-й — он проживал в Мариуполе, а также некоторое время в Киеве. Отец музыканта — украинец, а мать — русская.
Ранее Билык устроил дебош в самарском баре. Со слов очевидцев, он кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.