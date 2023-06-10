Вместо группы "Звери" в рамках ПМЭФ в Петербурге выступит "Чиж & Co"

На бесплатном концерте в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади вместо группы "Звери" выступит "Чиж & Co".

"16 июня на Дворцовой площади выступят самые настоящие романтики — группы Чиж & Со и "Джанго" с Алексеем Поддубным", — говорится на официальном портале ПМЭФ.