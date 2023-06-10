Вместо группы "Звери" в рамках ПМЭФ в Петербурге выступит "Чиж & Co"
На бесплатном концерте в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади вместо группы "Звери" выступит "Чиж & Co".
"16 июня на Дворцовой площади выступят самые настоящие романтики — группы Чиж & Со и "Джанго" с Алексеем Поддубным", — говорится на официальном портале ПМЭФ.
В пресс-службе Росконгресса информацию подтвердили. Также в этот день для гостей выступят ученики хорового училища имени Глинки и пройдёт выставка, посвящённая музыкальному самиздату в СССР.
Ранее солист группы "Звери" Роман Билык (также известный как Рома Зверь) устроил дебош в самарском баре. Со слов очевидцев, он кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.
ТАСС / Александра Мудрац