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10 июня, 18:59

Вместо группы "Звери" в рамках ПМЭФ в Петербурге выступит "Чиж & Co"

На бесплатном концерте в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади вместо группы "Звери" выступит "Чиж & Co".

"16 июня на Дворцовой площади выступят самые настоящие романтики — группы Чиж & Со и "Джанго" с Алексеем Поддубным", — говорится на официальном портале ПМЭФ.

В пресс-службе Росконгресса информацию подтвердили. Также в этот день для гостей выступят ученики хорового училища имени Глинки и пройдёт выставка, посвящённая музыкальному самиздату в СССР.

Участников ПМЭФ в Пулково встретит фотовыставка "Необычный Петербург"

Участников ПМЭФ в Пулково встретит фотовыставка "Необычный Петербург"

Ранее солист группы "Звери" Роман Билык (также известный как Рома Зверь) устроил дебош в самарском баре. Со слов очевидцев, он кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.

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ТАСС / Александра Мудрац

Ирина Фальке
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