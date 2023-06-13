Регион

Уведомления отключены

13 июня, 09:34

Полиция начала проверку блогера Ивангая на националистические высказывания

МВД России проводит проверку украинского блогера Ивангая (Иван Рудской). Это связано с его националистическими высказываниями, сообщает SHOТ.

Ранее Ивангай записывал видео, в которых высказывался против российской военной спецоперации, а также сжигал купюру номиналом 2000 рублей в приложении TikTok, так как думал, что на банкноте изображён Крымский мост. Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о планах обратиться в полицию по поводу рекламы онлайн-казино на канале Ивангая.

В 2021 году Ивангай покинул Россию, в последнее время он находился на Украине. Недавно блогер начал стримить на украинском языке, однако вскоре вернулся к русскому. По словам Ивангая, во время трансляции на украинском никто из зрителей его не поддержал.

"Сказали, что я националист": Лидер "Воплей Видоплясова" пожаловался на отмену концерта в Цюрихе

"Сказали, что я националист": Лидер "Воплей Видоплясова" пожаловался на отмену концерта в Цюрихе

Ранее Лайф писал о том, что лидера группы "Звери" Романа Билыка требуют проверить за высказывания против специальной военной операции и на предмет финансирования ВСУ.

Обложка ©

VK / Иван Рудской

Илья Суриков
  • Новости
  • ивангай
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров