Полиция начала проверку блогера Ивангая на националистические высказывания

МВД России проводит проверку украинского блогера Ивангая (Иван Рудской). Это связано с его националистическими высказываниями, сообщает SHOТ.

Ранее Ивангай записывал видео, в которых высказывался против российской военной спецоперации, а также сжигал купюру номиналом 2000 рублей в приложении TikTok, так как думал, что на банкноте изображён Крымский мост. Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о планах обратиться в полицию по поводу рекламы онлайн-казино на канале Ивангая.

В 2021 году Ивангай покинул Россию, в последнее время он находился на Украине. Недавно блогер начал стримить на украинском языке, однако вскоре вернулся к русскому. По словам Ивангая, во время трансляции на украинском никто из зрителей его не поддержал.